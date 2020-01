Samsung Galaxy Note 10 Lite in immagini dal vivo

Ecco le prime immagini dal vivo del prossimo Samsung Galaxy Note 10 Lite: conferme sul design già mostrato da precedenti immagini render 3D.

A poco più di due settimane dalle immagini render 3D del Galaxy note 10 Lite, oggi un informatore ha mostrato le prime foto che riprendono il modello in varie angolazioni.

Samsung Galaxy Note 10 Lite: queste sono le sue prime immagini dal vivo

Le immagini dal vivo di fatto certificano il design mostrato dalle immagini render 3D, e possiamo notare queste caratteristiche principali:

Display con forellino in alto al centro per contenere la fotocamera anteriore; Il display sembra essere abbastanza piatto, ovvero non ha bordi curvi come sul modello Note 10; C’è la pennina capacitiva S Pen che dovrebbe avere la tecnologia Bluetooth 5.1; Le fotocamere posteriori sono tre e a forma di L, racchiuse in un modulo fotografico rettangolare che contiene pure il flash LED; Non notiamo un classico scanner per le impronte digitali (ne sulla scocca posteriore ne quella laterale), quindi si presuppone che questo sia sotto il display; Sulla scocca laterale destra troviamo il tasto volume e il tasto accezione.

Seppure il Samsung Galaxy Note 10 Lite non sia stato ancora ufficializzato da parte dell’azienda coreana, in un precedente articolo vi avevamo segnalato in anteprima le sue principali caratteristiche hardware, e il suo presunto prezzo di vendita.

Il telefono sulla carta dovrebbe essere presentato in data 10 gennaio 2020, ma non sappiamo in quali paesi effettivamente lo smartphone sarà commercializzato.

Per il momento quindi dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro completo sul futuro di questo dispositivo mobile.

Fonte: immagini via Twitter