Samsung Galaxy Note 10 Lite si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa

Buone notizie per i possessori di un Galaxy Note 10 Lite SM-N770F: Samsung ha infatti iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che contiene l’ultima versione dell’interfaccia dell’azienda coreana.

Samsung Galaxy Note 10 Lite iniziato l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa: si parte dalla Francia

Più nello specifico il nuovo firmware ha seriale N770FXXU7DUA8 ed ha iniziato il suo rilascio tramite la classica modalità OTA (over the air) in Francia.

Molto probabilmente nei prossimi giorni l’aggiornamento si diffonderà in altri paesi Europei, e pensiamo che sarà compresa pure l’Italia.

Dato che non sappiamo quando effettivamente la notifica di aggiornamento automatica sarà diffusa sui Galaxy Note 10 Lite venduti nel nostro paese, vi consigliamo di controllare manualmente ogni tanto.

Basta entrare nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti per controllare se è disponibile il nuovo aggiornamento.

L’aggiornamento oltre che portare il sistema operativo da Android 10 ad Android 11 con One UI 3.0, installa pure le più recenti patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di gennaio 2021.

Oltre alla novità già viste su Android 11 (chat bubble, nuovo pannello delle notifiche, nuovo sistema di gestione della privacy e del posizionamento, etc) la One UI 3.0 introdurrà alcune novità come ad esempio:

nuove animazioni più morbide/fluide;

nuovi filtri per la fotocamera;

la tendina delle notifiche adesso è semitrasparente;

la possibilità di spegnere lo schermo con un doppio tap etc.

Android 11 inoltre non sarà di certo l’ultimo aggiornamento del Galaxy Note 10 Lite: sicuramente il telefono riceverà in futuro anche Android 12 e forse pure android 13 secondo le più recenti politiche di aggiornamento di Samsung.

