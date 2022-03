Samsung Galaxy Note 20 si aggiorna alla ONE UI 4.1: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12 per la serie Galaxy Note 20: ecco le principali novità in arrivo.

Dopo aver rilasciato l’aggiornamento ONE UI 4.1 per i Galaxy S21 un paio di giorni fa, l’azienda coreana ha iniziato il rilascio dello stesso software anche per gli smartphone della serie Galaxy Note 20.

I dispositivi coinvolti sono il modello Note 20 base, il Note 20 5G e il Note 20 Ultra 5G.

Gamma Galaxy Note 20: Samsung ha rilasciato l’aggiornamento alla ONE UI 4.1

Al momento il nuovo firmware seriale N98xFXXU3FVC5 (la x cambia a seconda del modello) si sta diffondendo in Svizzera tramite la classica modalità OTA (over the air).

Non sappiamo ancora con certezza quando effettivamente i Note 20 commercializzati in Italia riceveranno la notifica di aggiornamento: potrebbero passare pochi giorni o alcune settimane.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare noi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti/fondamentali salvati sul vostro smartphone Galaxy;

iniziare la procedura di download e poi installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Samsung ONE UI 4.1: le novità più importanti che noterete sul vostro Galaxy Note 20

Con l’arrivo della versione software ONE UI 4.1 basata su Android 12, i Galaxy Note 20 riceveranno alcune novità lato funzioni camera già viste sui Galaxy S22.

Da quello che sappiamo le nuove funzionalità camera compatibili con i Note 20 sono solo tre:

ritratto notturno

riconoscimento degli animali domestici

interfaccia utente della fotocamera migliorata

Non sembrano essere incluse nel pacchetto le altre funzionalità quali:

modifica della posizione dell’illuminazione

modalità ritratto con teleobiettivo

Director’s View

Oltre a queste nuove funzionalità dedicate alla fotocamera, sui Galaxy Note 20 con ONE UI 4.1 gli utenti potranno notare anche:

l’integrazione live di Google Duo

Object Eraser

Quick Share

l’integrazione grammaticale nella tastiera Samsung

la nuova versione di Virtual RAM eccetera

Insieme alla nuova interfaccia ONE UI 4.1 vengono migliorate pure le patch di sicurezza: infatti vengono installate le nuove patch relative al mese di marzo 2022.

