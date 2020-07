Samsung Galaxy Note 20 si mostra in un video render 3d (rumors)

Potete ammirare a 360 gradi il presunto design definitivo del prossimo Samsung Galaxy Note 20 grazie ad un recente video render 3D.

Sappiamo con quasi certezza che la prossima gamma di smartphone android top di gamma di Samsung, i Galaxy Note 20, arriveranno i primi di agosto di quest’anno.

Samsung infatti in data 5 agosto 2020 presiederà online l’evento Galaxy Unpaked.

Ovviamente i più curiosi staranno cercando maggiori informazioni sulla prossima gamma Galaxy Note 20.

Vi ricordiamo che non molto tempo fa vi avevamo mostrate immagini render 3D ufficiali del Note 20 Ultra svelate accidentalmente dalla stessa società coreana sul sito dedicato all’Ucraina.

Oggi il noto informatore Evan Bass, tramite il proprio account su Twitter, ha diffuso un immagine e un video render 3D che mostrano di fatto il design definitivo del Note 20.

I feel like, with a leak such as this, several hours of exclusivity for Patreon subs should suffice. Many of you have been quite patient. 😊 pic.twitter.com/MqxzlRpD5e

— Evan Blass (@evleaks) July 17, 2020