Samsung Galaxy Note 20 Ultra si farà con Snapdragon 865+: primi dettagli

Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra pare che verrà commercializzato e implementerà lo Snapdragon 865 (o un nuovo chipset Exynos): i dettagli svelati.

Fino a pochi giorni fa rumors affermavano che la nuova gamma di smartphone Note 20 di Samsung sarebbe uscita con solo due dispositivi: il Note 20 normale e la variante Plus.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra si farà: le ultime informazioni e immagini

Oggi l’informatore Ice Universe ha affermato di sapere che Samsung lancerà sul mercato il Galaxy Note 20 Ultra.

Però non è ancora chiaro un fatto: si aggiungerà ai Note 20 e Note 20 Plus come terzo dispositivo o sostituirà di fatto la versione Plus?

Secondo Ice Universe il Note 20 Ultra sarà il successore diretto dell’attuale Note 10 Plus e verrà lanciato sul mercato con il chipset Snapdragon 865+.

Anche in questo caso rimane il dubbio se questo chipset sarà utilizzato solo per il mercato USA o arriverà anche per il mercato internazionale.

Il Note 20 Ultra lato design ricorderà molto il Note 10 Plus ma ci saranno ottimizzazioni: sarà un po ‘più stretto, con cornici ridotte e un foro più piccolo per la singola fotocamera selfie.

Si parla poi di uno spessore inferiore di 0.3mm, di cornici laterali ridotte di 0,29mm, cornici superiori e inferiori ridotte di 0.4mm e del forellino per la fotocamera più piccolo di 1mm di diametro.

Passando al Display, il nuovo telefono implementerà la tecnologia con frequenza di aggiornamento a 120Hz anche quando è impostata la risoluzione nativa QHD+.

Viene mantenuta la tecnologia LTPO OLED già vista sul Galaxy S20, tecnologia che permette di ottimizzare l’efficienza energetica del display.

Ice Universe afferma poi che saranno implementate nuove funzioni per la fotocamera e per la pennina capacitiva S Pen, anche se non specifica nel dettaglio.

Si prevede che la nuova gamma Galaxy Note 20 sarà annunciata da Samsung nel mese di agosto di quest’anno, insieme ad altri prodotti come il nuovo Galaxy Watch.