Samsung Galaxy Note 9 inizia a ricevere l’aggiornamento One UI 2.1 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa (Germania) l’aggiornamento all’interfaccia One UI 2.1 per i suoi Galaxy Note 9: i dettagli.

Primi feedback provenienti da utenti residenti in Germania affermano che Samsung ha iniziato ad aggiornare all’interfaccia One Ui 2.1 il suo ex top di gamma Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna all’interfaccia One Ui 2.1 in Europa: i dettagli

Più nello specifico è iniziata la diffusione del firmware seriale N960FXXU5ETF5 che si basa ovviamente sul sistema operativo Android 10.

Da quello che sappiamo il nuovo firmware è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 1.2GB.

Oltre al passaggio dalla One Ui 2.0 alla Ui 2.1 vengono in stallate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di giugno 2020.

Al momento non sappiamo quando effettivamente Samsung inizierà il rilascio di quest’aggiornamento anche per i Galaxy Note 9 venduti in Italia.

Vi consigliamo quindi di controllare il centro aggiornamenti del vostro Note 9, entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Con l’arrivo della Samsung One UI 2.1 gli utenti possessori di un Note 9 noteranno alcune delle novità introdotte per la prima volta sulla fotocamera della gamma Galaxy S20:

La modalità Single Take (scatto singolo);

(scatto singolo); modalità Video Pro ;

; Filtri personalizzati;

Nuove Ar Emoji e AR Doodle.

Va poi ricordata la nuova modalità di condivisione di contenuti/file che prende il nome di Quick Share.

Considerato che il Note 9 è stato aggiornato, è probabile che tra qualche giorno pure i Galaxy S9 inizieranno a ricevere la One Ui 2.1 in Europa.

Fonte: Via