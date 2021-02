Samsung Galaxy nuova politica aggiornamenti: 4 anni di patch di sicurezza assicurati (i modelli inclusi)

Gli Smartphone e tablet Samsung Galaxy riceveranno almeno 4 anni di aggiornamenti per quanto riguarda le patch di sicurezza: ecco i dispositivi commercializzati coinvolti.

Samsung tramite un comunicato ufficiale ha ulteriormente esteso e migliorato la propria politica di aggiornamento per i suoi dispositivi Galaxy.

Samsung Galaxy cambia la politica degli aggiornamenti sicurezza per Android: si passa ad almeno quattro anni

Dopo aver annunciato di voler garantire sugli smartphone top di gamma almeno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo android, oggi ha parlato degli aggiornamenti di sicurezza.

Ebbene pare che i futuri e alcuni smartphone/tablet Galaxy già commercializzati godranno di almeno quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Questo è il comunicato ufficiale da parte di un rappresentante di Samsung: “Mobile devices play such an important role in our lives, it’s only natural that we want to hold onto them longer. That’s why, thanks to the latest technology advancements, we’re committing to securing Galaxy devices for even longer, so that everything that should be kept protected stays protected.”

Di fatto l’azienda coreana garantirà aggiornamenti di sicurezza mensili per i primi due anni di vita del prodotto, poi nel terzo anno garantirà aggiornamenti trimestrali, mentre per il quarto anno ci saranno aggiornamenti critici con scadenza non prefissata.

Lista smartphone e tablet Samsung Galaxy che godranno di 4 anni di aggiornamenti sicurezza

Questi cambiamenti saranno validi per tutti i nuovi prodotti rilasciati durante il 2021 e successivi, ma anche per una serie di prodotti Samsung Galaxy già commercializzati negli anni precedenti.

Questa è la lista:

Dispositivi pieghevoli Galaxy: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G;

Serie Galaxy S: S10, S10 +, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20 +, S20 + 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21 + 5G, S21 Ultra 5G;

Gamma Galaxy Note: Note10, Note10 5G, Note10 +, Note10 + 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G;

Serie Galaxy A: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G;

Gamma Galaxy M: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51;

Serie Galaxy XCover: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro;

Serie Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A con S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7 , Scheda S7 +.

Di fatto il prolungamento delle patch di sicurezza è un valore aggiunto importante che vi permetterà di allungare la vita utile del vostro smartphone rispetto al passato.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung