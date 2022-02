Samsung Galaxy nuova politica aggiornamenti android: 4 anni OS e 5 sicurezza per i top di gamma 2021 in poi

Tutti i tablet e gli smartphone Galaxy top di gamma a partire dal 2021 ricevono un boost da parte di Samsung: avranno 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di sicurezza.

Con la presentazione ufficiale oggi 9 febbraio 2021 dei Galaxy S22 Ultra, e dei Galaxy S22 e S22 Plus, Samsung ha annunciato un cambiamento nella politica degli aggiornamenti.

Fino a ieri Samsung prometteva 3 anni di aggiornamenti principali del sistema operativo e quattro anni supporto alle patch di sicurezza per un buon numero di smartphone ex top di gamma e di fascia alta/media.

Oggi l’azienda coreana ha voluto dare un segnale per differenziare ulteriormente i propri dispositivi mobili destinati alla fascia TOP del mercato, commercializzati a partire dal 2021.

Infatti Samsung per quest’ultimi prometterà un anno in più di aggiornamenti:

quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi sulla carta 4 nuove versioni)

(che varieranno nel tempo da cadenza mensile, trimestrale e semestrale nell'ultimo anno)

Di fatto gli smartphone top di gamma del 2021 che sono usciti con Android 11 riceveranno aggiornamenti fino ad Android 15, mentre quelli che usciranno nel 2022 con Android 12 saranno aggiornati fino ad Android 16.

Quali sono i tablet e gli smartphone Galaxy top di gamma dal 2021 che godranno di quattro anni di aggiornamenti Android e 5 di sicurezza?

Ecco la prima lista ufficiale comprensiva dei modelli più recenti:

Galaxy S22 smartphone:

• Galaxy S22

• Galaxy S22+

• Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8 tablet:

• Galaxy Tab S8

• Galaxy Tab S8+

• Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Z3 smartphone pieghevoli:

• Galaxy Z Fold3

• Galaxy Z Flip3

Galaxy S21 smartphone:

• Galaxy S21

• Galaxy S21+

• Galaxy S21 Ultra

• Galaxy S21 FE

Invece tutti gli smartphone dal 2021 che non sono top di gamma manterranno 3 anni di aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, come gli smartphone ex top di gamma del 2020 (i Galaxy S20 e i Galaxy Note 20).

