Samsung Galaxy ONE UI 8 Watch: le nuove funzionalità per la salute

Ecco le novità in ambito medico-salute che verranno introdotte sui Samsung Galaxy Watch con la nuova ONE UI 8 Watch: i dettagli che conosciamo al momento.

Samsung tramite un comunicato ufficiale ha svelato le prossime funzionalità in ambito salute (Health) che saranno lanciate con la ONE UI 8 Watch basata su Wear OS.

Scopriamo qualche dettaglio in più.

Samsung Galaxy Watch: le novità sulla salute in arrivo con la ONE UI 8 Watch

Sappiamo che la ONE UI 8 Watch debutterà molto probabilmente con l’annuncio dei prossimi smartwatch Galaxy Watch 8, che dovrebbero essere commercializzati entro la fine di luglio.

Ma prima del lancio ufficiale, un certo numero utenti-tester potranno provare la versione beta della ONE UI 8 Watch sui Galaxy Watch con Wear OS.

Samsung ha evidenziato quattro nuove funzionalità incentrate sulla salute: mirano a migliorare il sonno, monitorare il sistema vascolare, supportare l’allenamento per la corsa e monitorare gli antiossidanti.

Bedtime Guidance

La prima nuova funzionalità si chiama Bedtime Guidance ovvero guida su quando andare a letto.

La funzione suggerirà all’utente l’orario ottimale per andare a letto in base al tuo stile di vita e alle sue abitudini del sonno.

L’utente riceverà eventuali promemoria per incentivare il rispetto delle indicazioni precedenti.

Inoltre ci sarà un ricalcolo costante sull’orario giusto per andare a letto in base al sonno e ai dati raccolti nei precedenti 3 giorni.

Vascular Load

La seconda funzionalità è collegata sempre al sonno e si chiama Vascular Load ovvero carico vascolare.

Il carico vascolare consiste nel misurare lo stress sul sistema vascolare durante il sonno dell’utente.

Queste informazioni poi verranno combinate con altri fattori come come il sonno, l’esercizio fisico e lo stress per aiutare l’utente a vivere uno stile di vita più sano e a sviluppare abitudini più salutari se necessario.

Running Coach

Passando alla terza nuova funzionalità, troviamo Running Coach per una migliore gestione dell’attività fisiche come la corsa.

Per esempio questa funzione analizza le prestazioni di corsa di 12 minuti dell’utente e fornirà un punteggio complessivo.

Fornito il punteggio la funzione potrà creare altre corse a seconda della distanza (5-10KM fino a vere e proprie maratone) in base alle abilità attuali dell’utente, in modo da non stressarlo ed evitare infortuni legati a un ritmo eccessivo.

Antioxidant Index

Infine la quartà novità in termini di funzionalità è Antioxidant Index ovvero l’indice antiossidante.

Questa funzione sfrutta il sensore sensore ottico bioattivo per misurare i carotenoidi immagazzinati nella pelle in soli 5 secondi.

Per chi non lo sapesse i carotenoidi sono sono antiossidanti presenti nella frutta e nella verdura di colore verde e arancione che aiutano a prevenire le malattie croniche e a favorire un invecchiamento sano.

Se il livello di antiossidanti è basso, la funzione vi suggerirà di migliorare le vostre abitudini, come ad esempio limitare alcuni fattori comportamentali come il consumo di alcol, il fumo, l’esposizione ai raggi UV, lo stress e la mancanza di sonno.

Fonte: Notizia ufficiale

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard