Samsung Galaxy Ring 2 arriva a gennaio con l’evento Unpacked?

Con l’evento Unpacked che si terrà il 22 gennaio Samsung oltre ai Galaxy S25 presenterà pure il Galaxy Ring 2 e forse anche il visore Smart: ecco i dettagli.

Sappiamo con quasi certezza che in data 22 gennaio 2025 ci sarà l’evento Samsung Galaxy Unpacked con la presentazione dei nuovi smartphone Galaxy S25.

Oltre agli smartphone pare che sarà annunciato anche il Galaxy Ring 2 e forse anche il visore Smart dedicato alla realtà mista (novità in casa Samsung).

Samsung Galaxy Ring 2 arriva a gennaio 2025? I dettagli

Vi avevamo già segnalato che Samsung avrebbe annunciato ad inizio 2025 due nuove misure del Galaxy Ring, ma pare che queste due fanno parte di una nuova versione dell’anello smart.

Infatti l’azienda coreana avrebbe intenzione di presentare il Galaxy Ring 2 che apporterà miglioramenti nel monitoraggio, grazie ai sensori dedicati ai dati sanitari che saranno più accurati, ed alcune nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Si pensa che Samsung abbia ottimizzato anche l’autonomia del nuovo anello smart di seconda generazione, garantendo per tutte le dimensioni almeno 7 giorni d’autonomia con utilizzo normale.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli sul fatto che la seconda versione del Galaxy Ring implementi al suo interno il chipset NFC, per eventuali pagamenti in mobilità, o accesso/sblocco di altre funzioni.

Inoltre i rumors affermano nuovamente che Samsung potrebbe durante l’evento presentare anche il suo primo visore con funzionalità dedicate alla realtà mista (virtuale e aumentata), ovvero il così detto progetto Moohan XR headset basato sul sistema operativo di Google Android XR OS.

Per adesso dato che manca ancora l’ufficialità, non ci resta che aspettare e prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

