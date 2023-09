Samsung Galaxy Ring arriverà con i Galaxy S24 nel prossimo evento Unpacked

Nuove informazioni indicano che il futuro indossabile Samsung Galaxy Ring sarà annunciato insieme ai Galaxy S24 nel prossimo evento Unpacked di inizio 2024.

Sicuramente molti di voi stanno già iniziando a pensare ai prossimi smartphone top di gamma di Samsung, la serie Galaxy S24, ma l’azienda coreana sta lavorando anche ad un nuovo indossabile.

Torniamo oggi a riparlare del prossimo Samsung Galaxy Ring, un anello dedicato alla salute e al fitness.

Samsung Galaxy Ring: rumors affermano che arriverà insieme ai prossimi Galaxy S24

L’affidabile informatore Ice Universe tramite il proprio account Weibo ha diffuso la notizia che l’anello smart di Samsung verrà annunciato dall’azienda coreana al prossimo evento mediatico Unpacked di gennaio 2024.

Di fatto il Galaxy Ring verrà mostrato al grande pubblico insieme agli smartphone della serie Galaxy S24.

Sembra che Samsung abbia grandi aspettative per questo nuovo indossabile, tanto da poterlo annunciare come il prodotto di punta di inizio anno superando i modelli S24.

Di solito gli eventi Unpacked di inizio anno vengono fatti nel mese di febbraio, ma ci sono informazioni che indicano un lancio anticipato a gennaio 2024, appunto perché Samsung crede molto nei prossimi Galaxy Ring.

Per adesso l’azienda coreana è quasi pronta ad iniziare la produzione di massa dei nuovi anelli smart, ma mancano ancora alcune autorizzazioni e certificazioni a livello medico per far partire il tutto.

Si presume che il Galaxy Ring sintetizzerà le funzionalità incentrate sulla salute già presenti sui Galaxy Watch, eliminando di fatto alcune caratteristiche tipiche di uno smartwatch (il display, le chiamate telefoniche etc).

A suo favore il nuovo anello smart avrà dimensioni super compatte che permetteranno all’indossabile di essere poco invadente (o del tutto), e quindi attirare un pubblico più ampio (a non tutti piacciono gli orologi).

Se questo si concretizzerà Samsung avrà sicuramente un vantaggio competitivo non da poco rispetto ai produttori concorrenti.

Infatti sarà il primo a sviluppare un indossabile così piccolo ma pieno di funzionalità per il monitoraggio della salute, del sonno, della frequenza cardiaca etc.

Considerato che però mancano ancora molti mesi al presunto lancio del prodotto, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon