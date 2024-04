Samsung Galaxy Ring arriverà in 8 diverse dimensioni: seriali svelati

Il prossimo indossabile Samsung Galaxy Ring verrà commercializzato in 8 distinte dimensioni per adattarsi meglio alle esigenze degli utenti: i seriali

Chi se lo ricorda bene l’anello smart di Samsung è stato prima pubblicizzato ad inizio gennaio 2024 e mostrato in anteprima a febbraio 2024 durante il MWC, ma probabilmente sarà commercializzato entro la fine di luglio 2024.

Oggi abbiamo ulteriori conferme che l’anello sarà disponibile in 8 distinte dimensioni.

Samsung Galaxy Ring sarà disponibile in 8 dimensioni: i seriali svelati

Passati rumors affermavano che il Ring di Samsung sarebbe arrivato in 9 distinte varianti, ma le più recenti informazioni affermano che invece le versioni saranno 8.

Abbiamo infatti i seriali delle varie dimensioni: SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508, e SM-Q509.

Ovviamente seriale Q500 si riferisce all’anello più piccolo, mentre il Q509 all’anello più grande.

La cosa strana che abbiamo notato è l’assenza dei seriali SM-Q503 and SM-Q504.

Sfortunatamente non abbiamo informazioni sul perché l’azienda coreana non abbia inserito questi seriali: forse erano stati pianificati ma poi alla fine si è deciso di eliminare entrambe le dimensioni.

Ma perché ci sono così tante dimensioni?

Ovviamente ribadiamo che gli anelli sono prodotti smart particolari, più complessi da realizzare che non possono adattarsi come uno smartwatch tramite un cinturino.

Per questo per migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso dell’utente gli anelli vengono realizzati con varie dimensioni fisse (data la struttura), che più o meno si adattano alle tipiche misure delle dita.

Va inoltre detto che Samsung dovrebbe rilasciare ben tre colorazioni diverse per il suo Galaxy Ring, e considerate le varianti in termini di dimensioni il numero di possibili combinazioni è veramente alto per un prodotto commerciale.

Ovviamente per il momento vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo, dato che mancano ancora alcuni mesi al lancio ufficiale dell’indossabile.

