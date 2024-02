Samsung Galaxy Ring è ufficiale al MWC 2024

Il nuovo indossabile Samsung Galaxy Ring è stato ufficializzato durante il MWC 2024: ecco le informazioni che sono state svelate e le immagini dal vivo.

C’era già voce che Samsung avrebbe presentato in tempi brevi il nuovo indossabile a forma di anello con funzionalità smart per la salute e il fitness, ed oggi abbiamo l’ufficialità.

Intatti il Galaxy Ring è stato svelato durante il MWC 2024 che si sta tenendo in questi giorni a Barcellona.

Samsung Galaxy Ring è ufficiale: i dettagli che sono svelati al momento

Va comunque detto che si tratta di un ufficialità parziale, dato che Samsung non ha ancora svelato i dettagli commerciali del prodotto: prezzo e disponibilità sono ancora da dichiarare.

Comunque durante il MWC 2024 l’azienda ha fornito alcuni dettagli ufficiali sulle capacità del prodotto, e sulle varianti in termini di grandezza acquistabili.

Di fatto il Galaxy Ring uscirà sul mercato internazionale in 5 diverse dimensioni: in Europa si passerà dalla taglia small (S) a quella extra large (XL) per rendere l’indossabile più confortevole da indossare.

Lato design l’anello smart di Samsung presenta una forma concava che si assottiglia al centro e sarà disponibile in tre differenti colori: nero ceramica, argento platino e oro.

Dal punto di vista delle funzionalità smart, salute e fitness troviamo:

monitoraggio della frequenza cardiaca

frequenza respiratoria

monitoraggio del sonno

rilevamento dei movimenti durante il sonno

rilevamento di apnea notturna

Calcolo del punteggio di vitalità in base a una combinazione di attività quotidiana: sonno, frequenza cardiaca a riposo e variabilità della frequenza cardiaca

Possibilità di impostare obbiettivi benessere con relativo feedback sullo stato attuale dei progressi tramite sincronizzazione applicazione Samsung Health

Samsung ha affermato che il Galaxy Ring potrebbe essere un ottimo compagno del Galaxy Watch per ottenere dati ancora più approfonditi per monitoraggio salute, attività fisica 24 su 24h.

L’azienda ha specificato che il nuovo anello smart sarà compatibile per un certo periodo di tempo solo con gli smartphone della serie Galaxy (quindi con la ONE UI), e solo in un secondo momento arriverà il supporto per altri smartphone Android.

Fonte: Notizia ufficiale

