Samsung Galaxy Ring finalmente in sconto: prezzo tagliato del 20%

Il prezzo dell’anello smart Samsung Galaxy Ring viene scontato del 20% per le feste di natale: ecco i dettagli sulla promozione da tenere in considerazione.

Se siete persone che vogliono monitorare al meglio l’attività fisica o comunque avere un quadro più completo sulla propria salute fisica, Samsung in abbinata (o senza) di uno smartwatch consiglia l’utilizzo anche del suo Galaxy Ring.

Il Galaxy ring l’ultimo ritrovato tecnologico dell’azienda coreana ha un prezzo di listino di 449 euro, ma per natale c’è uno sconto del 20%.

Samsung Galaxy Ring è scontato del 20% per Natale: ecco l’offerta con il prezzo

Conosciamo prima un po’ meglio il Galaxy Ring: i dettagli importanti

Il nuovo anello smart è costruito in materiali premium: titanio di grado 5 nei colori Nero, Argento e Oro.

E’ certificato 10ATM e IP68, quindi può essere utilizzato sott’acqua, sotto la doccia, al mare etc.

E’ leggerissimo: pesa tra i 2.3 e 3 grammi a seconda della grandezza (ci sono 9 misure).

Supporta la connessione Bluetooth 5.4 e si collega agli smartphone Android con l’App Samsung Health.

Lato sensoristica il Galaxy Ring permette la:

misurazione della frequenza cardiaca tramite il suo sensore ottico PPG

misurazione della temperatura cutanea grazie al sensore integrato

il monitoraggio del sonno indicando un punteggio con analisi del russamento, e parametri aggiuntivi come il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria

il rilevamento automatico dell’allenamento sportivo con relativo monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e avvisi sulla frequenza cardiaca in eccesso

E’ compatibile pure con le funzionalità dell’applicazione Samsung Find, e permette tocchi e pizzichi per funzionalità aggiuntive come quella di far scattare la fotocamera del vostro smartphone.

Ha un autonomia tra i 6-7 giorni con una singola ricarica e la custodia di ricarica portatile permette fino a 20 ricariche complessive.

Samsung Galaxy Ring l’offerta di natale: si risparmia il 20% sul prezzo di listino

Ebbene il Galaxy Ring in Italia ha un prezzo di vendita di 449 euro IVA e spedizione inclusa ma seguendo queste semplici istruzioni potete risparmiare il 20%:

Selezionate il Galaxy Ring del colore che preferite seguendo questo LINK Ufficiale Samsung

seguendo questo LINK Ufficiale Samsung E’ disponibile in 9 distinte misurazioni: se non sapete quale è la vostra misura prima dell’invio dell’anello vi sarà inviato un kit di misurazione per scegliere il modello adatto a voi (selezionate l’opzione).

Applicate il codice coupon GALAXY4U come da esempio immagine per lo sconto del 20%:

come da esempio immagine per lo sconto del 20%:

Eseguite il pagamento di 359,20 euro IVA e spedizione inclusa risparmiando 89,80 euro rispetto al prezzo di listino

L’anello viene spedito da Samsung Italia tramite corriere con consegna media in entro 3 giorni lavorativi.

La Garanzia è quella Italia pari a 2 anni, avete tempo fino a 15 giorni per chiedere il rimborso/reso e le spese di restituzione sono a carico di Samsung Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard