Samsung Galaxy Ring: l’indossabile inizierà la produzione da agosto 2023?

Samsung inizierà la produzione di massa del prossimo indossabile Galaxy Ring: i rumors parlano di inizio agosto 2023.

Ci sono notizie che già provenivano dall’anno scorso sul fatto che Samsung stesse lavorando ad un nuovo indossabile intelligente, che sulla carta dovrebbe avere un form factor di un classico anello.

Il prodotto potrebbe chiamarsi Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring: la produzione di massa inizierà entro la fine dell’estate 2023?

Il mercato degli indossabili sembra interessare sempre più le aziende High tech e riuscire a crearne di nuovi sembra essere il core di Samsung negli ultimi mesi.

Secondo il sito web di informazioni Sud Coreano The Elc, Samsung ha già terminato il processo di sviluppo del nuovo anello smart e probabilmente avvierà la produzione il prossimo mese.

Infatti l’azienda coreana avrebbe già acquistato i componenti hardware necessari, e deve solo decidere quando effettivamente avviare il processo produttivo di massa.

Sebbene il processo produttivo di massa sia in dirittura di partenza, sembra che Samsung presenterà il futuro Galaxy Ring solamente nel corso del 2024.

Infatti il prodotto deve essere ancora certificato da varie agenzie internazionali prima di essere commercializzato.

Il più importante tra i certificati per il futuro Galaxy Ring sarà quello di “dispositivo medico”, un certificato necessario per raccogliere informazioni che possono essere utilizzate per determinare la salute fisica degli utenti.

Considerato che tali certificazioni spesso impiegano diversi mesi per essere rilasciate, è normale aspettarsi un lancio solo a partire dal 2024 per questo nuovo indossabile.

Alcuni sono ottimisti: si pensa che il futuro Galaxy Ring potrebbe arrivare più o meno nello stesso periodo di lancio dei prossimi Galaxy S24.

Staremo a vedere!

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon