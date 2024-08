Samsung Galaxy Ring: non è riparabile in caso di rottura

L’anello smart Samsung Galaxy Ring in caso di rottura pare che non sia riparabile, almeno secondo quanto affermato da iFixit: i dettagli trapelati.

Una delle principali novità del 2024 in casa Samsung è sicuramente l’anello smart Galaxy Ring che ha iniziato la commercializzazione in Europa in alcuni paesi selezionati con un prezzo di riferimento intorno ai 449-499 euro.

Oggi i ragazzi di iFixit hanno provato a verificare il suo grado di riparabilità evidenziando un punteggio pessimo.

Samsung Galaxy Ring in caso di rottura scordatevi la riparazione: i dettagli

Se acquisterete in futuro un Galaxy Ring i ragazzi di iFixit vi avvertono: se dovesse danneggiarsi o la batteria si esaurisse, non sarebbe più buono a nulla.

Infatti le componenti hardware dell’anello smart sono tenute insieme con una tale complessità che smontarlo senza fare danni risulta quasi del tutto impossibile.

La struttura impedisce la sostituzione della batteria interna senza distruggere gran parte dell’anello dato che i componenti sono tutti saldati.

La sola apertura dell’anello, previo fondere il rivestimento in resina epossidica, provoca già una scheggiatura con un semplice plettro.

Diciamo che il Galaxy Ring è un ottimo prodotto lato ingegneristico, ma sembra essere realizzato in modo che non si possa proprio riparare.

iFixit ha anche condiviso una scansione di tomografia computerizzata (TC) del Galaxy Ring che ci permette di vedere come è fatto al suo interno.

Adesso sappiamo che l’anello smart di Samsung è dotato di un sistema Nordic Semiconductor nRF5340 su un chip che fornisce 2 core Arm Cortex-M33, c’è il supporto al Bluetooth 5.4, il chipset NFC, e la bobina per la ricarica wireless.

La parte interessante è che la bobina di ricarica sul Galaxy Ring non è saldata al circuito stampato (PCB), come invece avviene su altri anelli smart: Samsung ha optato per un connettore a pressione riparabile.

Ma sfortunatamente anche in questo caso il PCB è saldato al telaio dell’anello, quindi anche quest’ultimo non può essere sostituito.

Per tutti i dettagli vi consigliamo la lettura della recensione iFixit.

