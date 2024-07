Samsung Galaxy Ring prezzo Italia e caratteristiche finali

L’anello Smart Galaxy Ring farà il suo debutto in Europa a partire dal 24 luglio 2024 ma solo su mercati selezionati: per l’Italia non c’è ancora una data ma sappiamo il prezzo di vendita.

Abbiamo informazioni più dettagliate sul prezzo di vendita finale del Galaxy Ring in Italia anche se non sappiamo quando effettivamente inizierà la commercializzazione nel nostro paese.

Oltre a questo Samsung ha definito tutti i dettagli finali del prodotto.

Samsung Galaxy Ring questo è il prezzo di vendita in Italia con i dettagli sulle funzionalità finali

Prezzo e disponibilità Galaxy Ring in Italia

Allora l’anello dovrebbe debuttare in alcuni paesi europei (tra cui la Germania) a partire dal 24 luglio 2024 ad un prezzo di listino di 449 euro.

In Italia considerato che le tasse sono più elevate il prezzo dovrebbe salire a 499 euro.

Sfortunatamente però il nostro paese non è stato selezionato come apripista dal punto di vista commerciale, e quindi per adesso non c’è ancora una data di effettiva commercializzazione in Italia.

Ci aspettiamo comunque comunicati a breve da parte di Samsung.

Design e materiali

Con l’evento Galaxy Unpacked di luglio 2024 Samsung ha svelato tutti i dettagli finali dell’anello smart.

Il Galaxy Ring sarà disponibile nelle colorazioni Nero, Argento e Oro e sarà costruito in titanio di grado 5.

Il design dell’anello è concavo con i lati che si assottigliano verso il centro; tutti i sensori di monitoraggio della salute, le batterie e i pin di ricarica sono all’interno, nascosti sotto uno strato di resina epossidica.

Tutti gli anelli sono anche certificati IP68 e 10ATM quindi possono essere utilizzati tranquillamente per attività sportive nell’acqua o sotto la doccia.

Si prevedono dimensioni (per adesso ci sono le taglie USA) da 5 a 13: quindi sulla carta circa 9 modelli diversi per adattarsi meglio alle dita delle persone.

Per esempio la taglia 5, quindi la più piccola disponibile, misura 7,0 mm x 2,6 mm e pesa solo 2,3 grammi, mentre la versione più grande, taglia 13, arriva a 3 grammi di peso.

Per evitare che gli utenti selezionino una taglia sbagliata per le loro dita, Samsung invierà un kit di misurazione gratuito con ogni ordine di Galaxy Ring, in modo da confermare nelle successive 24 ore di ricevimento del Kit la volontà di acquistare quella specifica taglia.

Ovviamente se non viene acquistato online potrà essere provato negli store fisici di terzi o della stessa Samsung.

Connettività e Sensori

A livello di connettività il Galaxy Ring utilizza il Bluetooth 5.4 e supporta smartphone Android 11 e successivi insieme all’app Samsung Health.

Al momento Samsung non impone nessun tipo di abbonamento per il funzionamento corretto dell’anello.

Sono utilizzabili gestore e tocchi come i pizzichi: ad esempio pizzicando il pollice e l’indice indossando l’anello l’utente sarà in grado di controllare il proprio smartphone Galaxy con la possibilità di scattare foto o disattivare gli allarmi impostati.

Per una ricerca più rapida dell’anello quando non lo abbiamo al dito, Galaxy Ring è compatibile pure con le funzionalità dell’applicazione Samsung Find: lampeggerà per indicare meglio la sua posizione.

Come sensoristica dedicata ai parametri sanitari, l’indossabile di Samsung permette la :

misurazione della frequenza cardiaca tramite il suo sensore ottico PPG

misurazione della temperatura cutanea grazie al sensore integrato

il monitoraggio del sonno indicando un punteggio con analisi del russamento, e parametri aggiuntivi come il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria

il rilevamento automatico dell’allenamento sportivo con relativo monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e avvisi sulla frequenza cardiaca in eccesso

Tutte queste misurazioni possono avvenire 24 ore su 24, sette giorni la settimana, inoltre Samsung lavorando per incorporare un punteggio giornaliero energetico che tiene conto delle attività e del sonno dell’utente per un punteggio finale da 1 a 100.

Batteria e autonomia

I Galaxy Ring di dimensioni tra 5 e 7 hanno la batteria più piccola del lotto, pari a 17 mAh che dovrebbe permettere un autonomia complessiva pari a 6 giorni di utilizzo normale.

Gli anelli con dimensioni tra 8 e 11 hanno una batteria da 18 mAh che garantirà sempre i 6 giorni di utilizzo.

Invece gli anelli tra 11 e 13 hanno una batteria più grande da 22,5 mAh che garantirà un autonomia generale più elevata, pari a 7 giorni di utilizzo normale.

Abbinati agli anelli smart è presente pure una custodia di ricarica che incorpora una batteria da 361 mAh, che garantisce di fatto fino a 20 ricariche complete a seconda della dimensione del Galaxy Ring.

