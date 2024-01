Samsung Galaxy Ring: sarà super leggero e con rifiniture in vari materiali

Nuovi rumors affermano che il prossimo indossabile di Samsung, il Galaxy Ring, sarà super leggero, avrà diverse dimensioni sarà e rifinito in vari materiali.

Giusto pochi giorni fa durante l’evento Unpacked Samsung ha pubblicizzato con un paio di video l’arrivo in futuro del prossimo indossabile ovvero di un anello smart per il fitness e la salute.

Stiamo ovviamente parlando del probabile Galaxy Ring (sempre se si chiamerà così).

Samsung Galaxy Ring prime informazioni su materiali, dimensioni

Oggi l’informatore e analista tecnologico Avi Greengart tramite il proprio account su Treads ha dedicato un po’ di spazio sull’anello smart di Samsung.

Secondo l’informatore l’anello sarà straordinariamente leggero, quindi avrà un impatto quando lo si indosserà quasi nullo, molto meno ingombrante di una qualsiasi Smart band o smartwatch.

L’anello smart inoltre sarà disponibile in varie dimensioni, per adattarsi meglio alle dita delle persone, e avrà un diametro massimo di 22,2mm.

Samsung pare che realizzerà l’anello utilizzando 3 materiali per diverse rifiniture, quindi dovrebbe avere anche un’aspetto premium.

Sappiamo da precedenti immagini pubblicitarie che il Galaxy Ring sicuramente incorporerà sensori di monitoraggio della salute e del fitness come la frequenza cardiaca, il monitoraggio SpO2, del sonno e dello stress.

Al suo interno sono poi presenti i pin dedicati alla ricarica che avverrà molto probabilmente con magnete.

Secondo le ultime voci di corridoio Samsung potrebbe far debuttare l’anello smart già entro la fine di quest’anno, più precisamente durante il terzo trimestre 2024.

Ma considerato che per il momento l’azienda coreana non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, non ci resta che aspettare future indicazioni e prendere le notizie attuali con il giusto distacco emotivo.

