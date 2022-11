Samsung Galaxy S10 Lite aggiornamento Android 13 iniziato

Samsung ha iniziato ad aggiornare ad Android 13 con ONE UI 5.0 anche il Galaxy S10 Lite: ecco i dettagli conosciuti.

Se possedete un Galaxy S10 Lite nei prossimi giorni dovreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento: sta arrivando infatti Android 13 a differenza dei suoi fratelli S10 che rimarranno ad android 12.

Samsung Galaxy S10 Lite tempo di aggiornamenti: disponibile Android 13 con ONE UI 5.0

Sul web si sono diffuse le prime informazioni sul fatto che lo smartphone sta ricevendo in Spagna il nuovo firmware seriale G770FXXU6HVK5 tramite la classica modalità OTA (over the air)

Il firmware in questione oltre ad aggiornare Android 12 ad Android 13 installa le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2022.

Non sappiamo quando l’aggiornamento sarà disponibile anche in Italia.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate manualmente: impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi consigliamo di:

Eseguite un backup completo dei dati salvati sul telefono (o al meno di quelli più importanti) Liberate spazio nella memoria interna se necessario (4-5GB minimo servono liberi) Iniziate a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria dello smartphone ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Con l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 13 i Galaxy S10 Lite ottengono anche la ONE UI 5.0.

Questo video vi farà notare le principali novità che Samsung ha inserito nei propri smartphone:

Va specificato che non tutte le funzionalità viste nel video saranno presente sul S10 Lite a causa di eventuali problemi di compatibilità hardware, rispetto ai dispositivi più recenti.

Sfortunatamente però il Samsung Galaxy S10 Lite non avrà più aggiornamenti futuri del sistema operativo: rimarrà fermo ad Android 13.

Infatti lo smartphone è uscito sul mercato con Android 10, ha già ricevuto la versione 11 e 12, e quindi questo è il suo terzo e ultimo aggiornamento del sistema operativo.

Continuerà comunque a ricevere ancora supporto lato sicurezza per almeno un altro anno.

Vi ricordo che Samsung ha rilasciato una roadmap ufficiale con le date e gli smartphone coinvolti nell’aggiornamento ad Android 13.

