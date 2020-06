Samsung Galaxy S10 Lite: le novità con le patch di giugno 2020

Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa la nuova patch di giugno 2020 per i Galaxy S10 Lite: ecco tutte le novità introdotte.

Nonostante al momento non siano ancora disponibili in Italia, i possessori di un Galaxy S10 Lite a breve dovrebbero iniziare a ricevere una notifica di aggiornamento contenente la patch di giugno 2020.

Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna a metà giugno in Europa: ecco i dettagli sul nuovo firmware

Al momento sappiamo che l’aggiornamento si sta diffondendo in Spagna con il nuovo firmware seriale G770FXXU2BTF3, scaricabile con la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware ha un peso di circa 350 megabyte: questo significa che contiene altro oltre al classico aggiornamento delle patch di sicurezza.

L’aggiornamento in questione, basato sul sistema operativo Android 10 con interfaccia One UI 2.1, secondo il change-log ufficiale presenta queste novità:

La stabilità complessiva delle funzioni è stata migliorata;

Migliorata la qualità delle fotografie della Camera;

Migliorata la qualità audio di altoparlanti e auricolari;

Migliorate le prestazioni del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Rimossa la funzionalità Mirrorlink

La sicurezza del dispositivo è stata migliorata.

Per quanto riguarda la sicurezza vengono installate le patch più recenti rilasciate da Google nel mese di Giugno 2020.

Dalle ultime informazioni rilasciate dalla stessa Samsung, le patch di sicurezza di giugno 2020 comprendono anche dei fix riguardanti il software-hardware specifico dei dispositivi dell’azienda coreana.

Vengono infatti risolte 29 falle di sicurezza tra quelle di grado critico, importante e medio.

Tra le falle di livello critico è stato risolto un problema legato all’hardware, più nello specifico nei dispositivi con il chipset Exynos 7570 riguardante la mappatura della memoria.

Potete farvi un idea sulle nuove patch di giugno 2020 sul sito ufficiale Samsung Sicurezza.

Dato che non sappiamo con certezza quando effettivamente il nuovo firmware raggiungerà i Galaxy S10 Lite venduti in Italia, vi consigliamo di controllare manualmente ogni tanto il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, come sempre vi ricordiamo di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti, e di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia pari o superiore al 50%.

Fonte: Via