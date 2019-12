Samsung Galaxy S10 Lite: le specifiche hardware e il prezzo svelati prima del lancio

Svelate le principali caratteristiche hardware e il prezzo del Samsung Galaxy S10 Lite prima del suo lancio ufficiale: ecco i dettagli da conoscere.

Nelle ultime settimane il web ci ha inondato di rumors sui prossimi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 lite.

Samsung Galaxy S10 Lite: ecco le specifiche hardware principali e il prezzo di vendita in Europa

Oggi una fonte dalla Germania ha svelato praticamente tutte le principali caratteristiche del modello S10 Lite, fornendoci dettagli abbastanza completi.

Partiamo dicendo che il Galaxy S10 Lite dovrebbe avere un Display Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel.

La risoluzione indica che il display avrà un formato 20:9, anche perché è presente il forellino in alto al centro nel pannello che contiene la fotocamera anteriore per selfie.

La camera selfie dovrebbe utilizzare un sensore fotografico da 32MP con apertura lenti f/2.2.

Continuando a parlare della multimedialità, sulla scocca posteriore troviamo una tripla camera.

Il sensore principale dovrebbe essere da 48MP con apertura lenti f/2.0 e stabilizzazione ottica dell’immagine OIS.

La stabilizzazione in questione viene chiamata da Samsung tilt-OIS (tOIS lato commerciale), e consente all’obbiettivo di inclinarsi di alcuni gradi in diverse direzioni per compensare i movimenti della mano dell’operatore.

Oltre al sensore principale da 48MP, troviamo una camera ultra angolare da 12MP con apertura lenti f/2.2, e un sensore Macro da 5MP (f/2.4).

Interessante sapere che il Galaxy S10 Lite protrerrebbe essere l’unica variante della gamma S10 di Samsung ad utilizzare il chipset Snapdragon 855 anche per il mercato Europeo.

Infatti tutti i Galaxy S10 venduti in Europa (Italia compresa) montano i chipset Exynos.

Allo Snapdragon 855 vengono affiancati 8GB di ram e 128GB di memoria interna, quest’ultima espandibile con microSD fino a ben 1TB di capacità.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporterebbe l’interessantissima ricarica rapida ad una velocità massima via cavo di 45W.

La potenza della batteria non è male, considerato che lo spessore dello smartphone è di soli 8.1 mm.

Si pensa che il Galaxy S10 Lite debutterà sul mercato, con Android 10 e interfaccia Samsung One Ui 2.0, ad un prezzo di listino intorno ai 679-699 euro.

Sono previsti tre colori: blu, bianco e nero.

Al momento, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via