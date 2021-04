Samsung ha iniziato ad aggiornare il Galaxy S10 Lite in Europa con le recenti patch di aprile 2021: i primi dettagli conosciuti.

Se possedete un Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F nei prossimi giorni potreste ricevere una nuova notifica automatica per un aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna alle patch di aprile 2021 in Europa: i dettagli conosciuti

Più nello specifico da poche ore si sta diffondendo in Europa (in Spagna) il nuovo aggiornamento firmware seriale G770FXXS4EUC1 scaricabile tramite la modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione è basato sul sistema operativo Android 11 e interfaccia personalizzata ONE UI 3.1.

Da quello che sappiamo al momento, l’aggiornamento in questione sembra essere focalizzato solo sulla sicurezza.

Vengono infatti installate le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di aprile 2021.

Sfortunatamente non abbiamo la documentazione sui cambiamenti e i fix apportati dalle patch di aprile 2021, dato che Samsung ha non ha ancora rilasciato il bollettino ufficiale.

Potete verificare voi stessi se è stata aggiunta la documentazione, quando leggerete l’articolo sul sito ufficiale Samsung.

Considerato che l’aggiornamento è in diffusione da poche ore, potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che i Galaxy S10 Lite venduti in Italia ricevano la nuova notifica di aggiornamento.

Per questo non possiamo far altro che consigliarvi di controllare manualmente il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di installare il nuovo firmware è sempre consigliabile:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone; iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via