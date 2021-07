Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna con le patch di luglio 2021: i dettagli

Il Galaxy S10 Lite sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento con le patch di luglio 2021 tramite modalità OTA: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Samsung continua il processo di aggiornamento dei propri smartphone Android alle nuove patch di luglio 2021.

Alla lista degli smartphone che lo stanno ricevendo oggi si aggiunge pure il Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S10 Lite si sta aggiornando alle patch di luglio 2021: ecco i dettagli

Più nello specifico il telefono sta ricevendo l’aggiornamento firmware seriale G770FXXS4EUF6 che si sta già diffondendo in Europa (è partito dalla Spagna) tramite la modalità OTA (over the air).

Sappiamo che quest’aggiornamento, basato su Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1, installa le nuove patch di sicurezza luglio 2021.

Per chi è interessato a conoscere più nel dettaglio le novità, questo è il nostro articolo sulle patch di luglio 2021 di Samsung.

Chi vuole un riassunto breve, nella patch vengono risolti 20 problemi di sicurezza di cui alcuni riguardano la connettività Bluetooth.

Oltre alle patch di sicurezza, dovrebbe essere stato risolto il bug che affliggeva alcuni smartphone Galaxy con il software Android Auto.

Considerato che l’aggiornamento è uscito da circa un giorno, non sappiamo con certezza quando i Galaxy S10 Lite venduti in Italia riceveranno l’aggiornamento in questione.

Vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti del dispositivo, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare:

effettuate un eventuale backup dei dati più sensibili presenti sul vostro S10 Lite;

iniziate la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

