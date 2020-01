Samsung Galaxy S10 Lite ufficiale: prezzo e caratteristiche

Samsung ha ufficializzato i nuovi Galaxy S10 Lite: ecco le specifiche hardware principali e il prezzo di vendita in Europa.

Dopo qualche settimana di rumors, alla fine oggi Samsung ha ufficializzato due nuovi smartphone di fascia alta-top di gamma introducendo i Galaxy S10 e i Galaxy Note 10 con il suffisso Lite.

Samsung Galaxy S10 Lite : prezzo e caratteristiche hardware principali

Display, processore e memoria

Il Galaxy S10 Lite si presenta con un display da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ (2400 x 1080 pixel), tecnologia Amoled Infinity O (con forellino nel display) e formato 20:9.

Al suo interno l’azienda coreana segnala di aver inserito un chipset Octa-Core con processo produttivo a 7nm, con cluster di CPU funzionanti rispettivamente a 2.8GHz, 2.4GHz e 1.7GHz.

Anche se Samsung non ne parla esplicitamente, sembra che il chipset sia uno Snapdragon 855 normale (non Plus).

Allo Snapdragon 855 vengono abbinati 6-8GB di ram e ci sarà un unica versione con 128GB di memoria interna, che comunque risulta essere espandibile grazie allo slot per microSD.

Multimedialità

Lato multimediale nel forellino nel display troviamo una fotocamera anteriore per selfie con sensore da ben 32MP e apertura lenti f/2.2.

Sulla scocca posteriore troviamo invece il triplo sensore fotografico, composto da un sensore principale da 48MP con apertura lenti f/2.0, un grandangolare da 12MP (f/2.2 e grandangolo di 123 gradi), un sensore macro da 5MP.

Il nuovo S10 Lite è il primo smartphone di Samsung ad implementare la nuova tecnologia Super Steady OIS nel sensore principale, tecnologia che garantirà una stabilizzazione video migliore rispetto a tutti i precedenti prodotti già commercializzati.

Batteria, connettività, dimensioni

Da ricordare che il telefono viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 25W.

La connettività prevede la connessione LTE 4G dual sim, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, il Bluetooth 5.0, il chipset NFC, la porta usb type C, lo scanner per le impronte digitali sotto il display.

Il Galaxy S10 Lite ha dimensioni pari a 162.5 x 75.6 x 8.1 mm per un peso complessivo di 186 grammi.

Sistema operativo, prezzo e disponibilità

Come sistema operativo troviamo fin da subito Android 10 con interfaccia personalizzata Samsung One Ui 2.0.

E’ previsto che lo smartphone verrà commercializzati nelle colorazioni Prism White, Prism Black, Prism Blue ad un prezzo di vendita di 650 euro in Europa.

Non c’è ancora una data precisa sulla commercializzazione, ma questa avverrà entro la fine del primo trimestre 2020.