Samsung Galaxy S20 e Note 20 iniziata la beta di Android 12 con One UI 4.0

La gamma Galaxy S20 e Galaxy Note 20 di Samsung adesso può partecipare alla beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0: al momento però non per tutti.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnato che i Galaxy S21 hanno iniziato a ricevere da poco l’aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.0.

Per i gli ex top di gamma Galaxy S20 e Galaxy Note 20 i tempi saranno un po’ più lunghi, ma non troppo.

Samsung fa partire la beta pubblica di Android 12 per i Galaxy S20 e i Galaxy Note 20: i dettagli

Proprio oggi Samsung ha dato il via alla beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0 per questi smartphone:

Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra ;

; Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra.

Al momento la beta pubblica non è per tutti gli utenti: infatti Samsung sta selezionando i beta tester solo tra gli utenti possessori di uno di questi smartphone residenti in Gran Bretagna o negli Stati Uniti.

I fortunati papabili beta tester potranno aderire al programma tramite l’apposita sezione presente nell’applicazione Samsung Member.

Le rom beta pubbliche di Android 12 con ONE UI 4.0 saranno scaricabili successivamente, dopo l’approvazione, tramite al classica modalità OTA (over the AIR).

Ma alla fine quando arriverà l’aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.0 finale per i Galaxy S20 e i Galaxy Note 20?

Considerato che di solito Samsung fa durare una beta pubblica almeno un paio di mesi, ci sono elevate possibilità che gli smartphone vengano aggiornati con la versione finale ad inizio gennaio 2022.

Una recente road-map di Samsung ha però svelato che i Galaxy S20 e i Note 20 potrebbero addirittura essere aggiornati entro la fine di dicembre 2021.

Fonte: Via