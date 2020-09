Samsung Galaxy S20 FE 5G certificato da TENAA: confermate le specifiche principali

Il Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) 5G è stato certificato dall’agenzia cinese TENAA che di fatto conferma le specifiche principali rumoreggiate nelle scorse settimane.

Molto presto, anche se non c’è ancora una data ufficiale, Samsung dovrebbe presentare al grande pubblico un’edizione per Fan del suo Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) certificato da TENAA: conferme sulle specifiche chiave

Il così detto Samsung Galaxy S20 FE 5G proprio oggi è stato certificato dall’agenzia cinese TENAA.

TENAA ha inserito nel proprio database lo smartphone con seriale SM-G7810 e ha confermato le principali caratteristiche hardware del dispositivo.

Di fatto il Galaxy S20 FE 5G si presenterà con un display da 6.5 pollici di diagonale, che secondo i precedenti rumors avrà tecnologia Super Amoled e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Nel display in alto al centro sarà presente il forellino dedicato alla fotocamera selfie che dovrebbe avere un sensore da 32MP.

La scocca posteriore presenterà invece il modulo fotografico con tre sensori, il principale da 12MP con OIS, un grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3X.

All’interno della scocca di dimensioni pari a 159.8×74.5×8.4mm è presente una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino ad una potenza massima di 15W.

Il telefono, che uscirà sia in una variante 5G che in quella solo LTE 4G, avrà il supporto al Dual sim.

Come processore si prevede l’utilizzo del chipset Snapdragon 865 per il mercato USA, mentre per quello internazionale è previsto l’Exynos 990.

Tra le altre caratteristiche da annotarsi, ricordiamo la certificazione IP68 (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale), la tecnologia Wireless PowerShare e il lettore delle impronte digitali sotto il display.

Sono infine previste ben sei varianti di colore.