Samsung Galaxy S20 FE (5G) si aggiorna con le patch di settembre 2021

I Galaxy S20 FE 4G e 5G sono i primi smartphone dell’azienda coreana a ricevere l’aggiornamento con le nuove patch di settembre 2021: i dettagli.

Segnaliamo che i Galaxy S20 FE 4G e 5G con chipset Snapdragon hanno iniziato a ricevere in alcuni paesi (compresa l’Italia) il nuovo aggiornamento firmware che contiene le patch di sicurezza di settembre 2021.

Possiamo comunque presupporre che le varianti con chipset Exynos verranno aggiornate pure loro a breve.

Samsung Galaxy S20 FE 4G e 5G si aggiornano con le patch di settembre 2021: ecco i dettagli

Per la precisione il modello S20 FE 5G sta ricevendo in Italia, Austria, Polonia, Paesi Nordici (Svezia, Norvegia etc), Paesi Baltici, Svizzera e Slovenia il nuovo firmware seriale G781BXXU4CUH5.

Invece la variante S20 FE 4G sta ricevendo il firmware seriale G78xxXXU3AUH5.

Entrambi i firmware sono basati sul sistema operativo Android 11 e sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air) con un peso tra i 750 e 790 megabyte (a seconda del modello).

Dal punto di vista delle novità il change-log ufficiale non indica nel dettaglio quali sono i cambiamenti, informa solo la presenza dell’installazione di nuove patch di sicurezza.

Infatti vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google, e integrate da Samsung, di settembre 2021.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quali siano i fix apportati dalle patch di settembre 2021, dato che Samsung non ha ancora aggiornato la pagina ufficiale dei bollettini di sicurezza.

Vi invitiamo quindi a visionare voi stessi la pagina ufficiale, per eventuali cambiamenti nei prossimi giorni.

Fonte: Via 1 e Via 2