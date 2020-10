Samsung Galaxy S20 FE due aggiornamenti disponibili per il fix al touch-screen

Samsung sta rilasciando a livello internazionale dei nuovi aggiornamenti per il suo Galaxy S20 FE a fine ottobre 2020: fix ai problemi con il touch-screen.

Samsung sta lavorando per ottimizzare l’esperienza d’uso per i suoi nuovi smartphone Galaxy S20 FE (Fan Edition).

Samsung Galaxy S20 FE problemi con il touch-screen: rilasciati due aggiornamenti firmware ad ottobre

Infatti nel mese di ottobre 2020 sono stati rilasciati di recente, in maniera quasi sequenziale, due nuovi aggiornamenti.

Entrambi i firmware sono supportati sia dalla variante solo 4G che da quella con modem 5G.

Il primo aggiornamento è uscito la settimana scorsa con firmware seriale G78xxXXU1ATJ1 (le xxXX cambiano a seconda della regione), mentre il secondo, con seriale G78xxXXU1ATJ5 è disponibile da oggi.

Entrambi i due firmware, scaricabili tramite la modalità OTA (over the air), si basano su Android 10 e hanno di fatto uno scopo in comune: risolvere un problema riscontrato con il touch-screen.

Infatti nelle scorse settimane un buon numero di utenti possessori di un Galaxy S20 FE avevano lamentato alcuni problemi di risposta del touch-screen e di tocchi fantasma.

Sembra comunque che la maggior-parte degli utenti abbia risolto il problema della reattività del touch-screen con il secondo aggiornamento firmware.

Comunque non è detto che Samsung rilasci più avanti un terzo aggiornamento per risolvere definitivamente la questione, anche perché i problemi non riguardano tutte le unità ma solo alcuni smartphone.

Fonte: Via