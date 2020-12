Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0: si parte dalla Russia

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 per il suo Galaxy S20 FE: la diffusione è iniziata in Russia.

Dopo aver aggiornato tutta la serie Galaxy S20 con Android 11 e interfaccia ONE UI 3.0, molti utenti possessori di un Galaxy S20 FE (SM-G780F) si stanno sicuramente chiedendo quando Samsung rilascerà l’aggiornamento anche per loro.

Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna ad Android 11 con l’interfaccia ONE UI 3.0: al momento solo in Russia

A distanza di 15 giorni abbiamo la conferma che l’azienda coreana ha finalmente iniziato a rilasciare la ONE UI 3.0 anche per la versione FE tramite la classica modalità OTA.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento ha iniziato la sua diffusione in Russia con il rilascio del firmware seriale G780FXXU1BTL1.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11, vengono installate le patch di sicurezza che sono state fornite da Google durante il mese di dicembre 2020.

Non sappiamo quando effettivamente i Galaxy S20 FE venduti in Italia riceveranno la notifica automatica dell’aggiornamento: potrebbero passare ancora un paio di settimane.

Infatti secondo la recente road-map rilasciata da Samsung, il modello S20 FE dovrebbe ricevere in via definitiva e a livello globale la ONE UI 3.0 a partire dal mese di gennaio 2021.

Per adesso quindi se possedete un S20 FE non vi resta che avere ancora un po’ di pazienza, tenendo sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando effettivamente lo smartphone sarà aggiornato in Italia ve lo faremo sapere!

Fonte: Via