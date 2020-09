Samsung Galaxy S20 FE ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche

Ufficializzato oggi, e prenotabile anche in Italia, il nuovo Samsung Galaxy S20 FE: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Oggi Samsung ha annunciato durante il suo nuovo evento Unpacked, che si è tenuto solamente online, una nuova variante dedicata ai FAN dei Galaxy S20.

Il prodotto ha il nome commerciale completo di Galaxy S20 FE (dove FE sta per Fan Edition) ed è disponibile in due varianti: una solo LTE 4G e una con connettività 5G.

Samsung Galaxy S20 FE ufficiale in Italia: tutti i dettagli principali

Processore: variante 4G e 5G

Il modello 5G si differenzia dal modello LTE 4G dal fatto che il primo monta il chipset Snapdragon 865 di Qualcomm, mentre il secondo utilizzerà il chipset Exynos 990 fatto in casa da Samsung.

Display e design

Questo Galaxy S20 FE monta un display Amoled da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel, formato 20:9, supporto alla tecnologia HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

E’ un pannello con una grandezza intermedia rispetto al Galaxy S20 (6.2 pollici) e il modello S20 Plus (6.7 pollici), ma va ricordato che quest’ultimi hanno un pannello QHD+ 1440p+.

Da sottolineare inoltre che il pannello da 6.5 pollici del S20 FE è piatto, e quindi ha dimensioni non troppo distanti dal S20 Plus con pannello da 6.7 pollici ma curvo: giusto 2 millimetri più corto e un millimetro più stretto.

La scocca ha infatti dimensioni pari a 159.8 x 74.5 x 8.4 mm per un peso complessivo di 190 grammi.

Il peso è abbastanza contenuto considerando il fatto che la scocca è in plastica rifinita con metallo ai bordi e vetro sulla parte posteriore; il display ha protezione Gorilla Glass 3.

C’è comunque la certificazione IP68, quindi lo smartphone è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Multimedialità

Lato multimedialità il Galaxy S20 FE presenta una fotocamera anteriore per selfie rinnovata rispetto ai precedenti S20.

La fotocamera anteriore è posizionata nel forellino in alto al centro del display ed è utilizza un sensore da 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.74″, 0.8µm, AF, capace di registrare video pure in 4K a 30fps.

Sulla scocca posteriore troviamo il modulo fotografico principale composto da 3 sensori:

principale da 12MP f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS;

teleobiettivo da 8 MP, f/2.0, 73mm, 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom ottico e 30X zoom ibrido;

grandangolare da 12MP f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0″, 1.12µm.

I più attenti potranno notare l’assenza del sensore principale da 64MP presente nei modelli S20 e S20 Plus: questo comporta che il nuovo S20 FE non è in grado di registrare video in formato 8K.

Bene l’audio con la presenza degli altoparlanti stereo sintonizzati AKG con tecnologia audio Dolby.

Batteria e ricarica rapida

Il telefono viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 25W (USB Power Delivery 3.0 con PPS).

Attenzione però: nella scatola di vendita troverete solo un classico alimentatore rapido a 15W.

C’è poi il supporto alla ricarica wireless (15W) e alla ricarica wireless inversa (4.5W).

Connettività e sistema operativo

Come connettività c’è il supporto al chipset NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, lo scanner per le impronte digitali posizionato sotto il display, il jack da 3.5mm per le cuffie, il bluetooth 5.0, la porta usb Type C.

Come sistema operativo il Galaxy S20 FE debutterà sul mercato con Android 10 e interfaccia personalizzata Samsung ONE UI 2.5.

Prezzi e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità in Italia, al momento lo smartphone sia in versione 4G che 5G è solo prenotabile sul sito Samsung fino al 1 ottobre 2020.

Con la prenotazione gli utenti potranno scegliere di ricevere in regalo la nuova smart-band Galaxy Fit 2, oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 11 e il Game Controller dedicato.

A partire dal 2 ottobre 2020 si potrà acquistare la versione 4G anche su rivenditori terzi, mentre la versione 5G sarà disponibile unicamente sul sito Samsung e su Amazon.

Il prezzo di vendita del Galaxy S20 FE 4G nei colori Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Red, Cloud White e Cloud Orange per la versione 6GB di ram e 128GB di rom è di 669 euro.

Invece la variante 5G sempre con 6GB di ram e 128GB di rom, nei colori Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Red, Cloud White e Cloud Orange, ha un prezzo di listino di 769 euro.