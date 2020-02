Samsung Galaxy S20: il prezzo dei tre smartphone in Europa

Questi dovrebbero essere i prezzi generali in Europa dei prossimi Samsung Galaxy S20 nelle versioni 4G e nelle versione con connettività 5G: i dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato i prezzi ufficiosi (quasi certi) della Gamma Galaxy S20 con connettività 5G in Corea del Sud.

Oggi in via non ancora ufficiale, ma abbastanza concreta, il noto sito tedesco Winfuture ha esteriorizzato i prezzi generali in Europa dei nuovi S20 sia in versione 4G che 5G.

Samsung Galaxy S20: prezzi ufficiosi in Europa della nuova gamma con connettività 4G o 5G

Dai primi dettagli si evidenzia che il passaggio dalla tecnologia 4G a quella 5G farà incrementare il prezzo di vendita di circa 100 euro.

Due modelli su tre (il Galaxy S20 e S20 Plus) avranno il 4G o il 5G, mentre il modello S20 Ultra sarà disponibile solamente in 5G.

I prezzi della gamma S20 partiranno da 899 euro e saliranno ad un massimo di 1549 euro per la versione più costosa.

Ma vediamo tutto più nel dettaglio!

Il Galaxy S20 da 8GB di ram e 128GB di rom in versione 4G costerà 899 euro, mentre la versione 5G che avrà 12GB di ram e 128GB di rom costerà 999 euro.

Passando invece al modello S20 Plus, la versione 4G con 8GB di ram e 128GB di rom costerà 999 euro, mentre il prezzo della variante 5G con 12GB di ram e 128GB di rom sale a 1099 euro.

Infine il modello S20 Ultra (solo in 5G) da 12GB di ram e 256GB di rom costerà 1349 euro, mentre la versione con ben 16GB di ram e 512GB di rom salirà a 1549 euro.

In Italia questi prezzi potrebbero subire qualche aumento, dato che nel nostro paese le tasse sono più alte rispetto alla media di altri paesi europei.

Ovviamente ribadiamo che tutte queste informazioni non sono state certificate o ufficializzate da Samsung, quindi vi preghiamo di considerale con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via (in tedesco).