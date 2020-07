Samsung Galaxy S20 Lite si svela su GeekBench: i dettagli

Il Samsung Galaxy S20 Lite esiste: è comparso nel database del famoso Benchmark GeekBench svelandoci alcuni dettagli hardware.

Da qualche settimana circola voce che Samsung sta lavorando al successore del Galaxy S10 Lite, che ovviamente dovrebbe prendere il nome commerciale ufficiale di Galaxy S20 Lite.

Il dispositivo sulla carta dovrebbe fare il suo debutto ufficiale verso la fine di quest’anno, ovvero nel mese di ottobre.

Tuttavia alcune nuove indiscrezioni ci fanno pensare che lo smartphone potrebbe uscire sul mercato un po’ prima.

Samsung Galaxy S20 Lite in arrivo: spunta il primo Benchmark su GeekBench

Oggi infatti il Galaxy S20 Lite è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench, sintomo che Samsung sta lavorando sui dettagli finali dello smartphone.

Ebbene su GeekBench il dispositivo è stato archiviato con il codice aziendale SM-G781B.

Va da sottolineare che la “B” indica una regione designata dalla stessa Samsung, e sulla carta quindi potrebbe non essere la stessa sigla per la versione venduta a livello internazionale o in Italia.

Da quello che possiamo vedere dal Benchmark, il nuovo S20 Lite utilizzerebbe il chipset Snapdragon 865.

Su GeekBench queste informazioni si riferiscono di fatto a questo tipo di chipset, perché viene elencata la scheda madre nome in codice “Kona”, e il processore è un Octa-Core con frequenza di funzionamento a 1.8Ghz con un punteggio single-core di 737 e multi-core di 2619.

Continuando con i dettagli, il telefono utilizzerà 6GB di ram (ma non è detto che ci sia una versione con più ram).

Infine lato software, il Galaxy S20 Lite debutterà sul mercato con Android 10 e si pensa anche con la nuova interfaccia Samsung One Ui 2.5.

Al momento quindi non ci resta che aspettare nuove e più dettagliate informazioni in merito.

Fonte: Via