Samsung Galaxy S20 (niente S11) e Galaxy Fold 2: le date ufficiali dell’evento

Conferme sulla data ufficiale dell’annuncio del Samsung Galaxy S20 che sostituirà il Galaxy S11, e del prossimo smartphone pieghevole Galaxy Fold 2.

Da un paio di settimane girava voce che Samsung per festeggiare il nuovo decennio (2020) avrebbe cambiato il nome commerciale del successore dell’attuale Galaxy S10.

Infatti se prima parlavamo sempre del Galaxy S11, oggi abbiamo le prime conferme che il dispositivo prenderà il nome di Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 (al posto di Galaxy S11) e Galaxy Fold 2: ecco la data ufficiale dell’evento

La notizia sarebbe stata certificata da un rumors svelato da un membro del forum Xda Developer, Max Weinbach, che ha diffuso il video sul prossimo evento Unpaked di Samsung.

L’evento Unpaked di Samsung nel quale si presenteranno i nuovi Galaxy S20 e il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Fold 2 si terrà in data 11 febbraio 2020.

Al momento non si sa ancora se l’evento sarà tenuto a New York o a San Francisco (queste le location più utilizzate da Samsung per i suoi eventi).

Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte dell’azienda coreana, ma considerato che il video del prossimo Unpaked è stato svelato non ci vorranno ancora molti giorni prima che Samsung rilasci la data ufficiale e la location tramite i propri canali social.

Ancora un po’ di pazienza e avremo finalmente tutti i dettagli ufficiali.

Fonte: Via Twitter