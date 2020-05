Samsung Galaxy S20 Plus la fotocamera non stupisce DxOMark: è decimo

DxOMark ha recensito il Samsung Galaxy S20 Plus che però non brilla per la sua fotocamera: infatti si posiziona solo decimo in classifica generale.

Uno dei siti più conosciuti sul web che recensisce le capacità multimediali delle fotocamere utilizzate sugli smartphone, è sicuramente DxOMark che oggi ha recensito il Samsung Galaxy S20 Plus.

Samsung Galaxy S20 Plus recensito da DxOMark: tra i primi 10 smartphone in classifica, ma senza brillare.

La recensione del modello S20 Plus è avvenuta qualche settimana dopo la recensione del top di gamma Galaxy S20 Ultra che però ha un po’ deluso piazzandosi solo sesto in classifica generale.

Anche l’S20 Plus non riesce a convincere pienamente i tecnici di DxOMark dato che alla fine il dispositivo si è piazzato decimo in classifica generale con un punteggio complessivo di 118.

Più nello specifico il Galaxy S20 Plus ha ottenuto un punteggio parziale di 127 negli scatti fotografici e di 100 nella registrazione di video.

Vediamo quali sono le motivazioni che hanno indotto DxOMark a dare questo punteggio al modello S20 Plus di Samsung, elencando i pro e i contro di quest’ultimo negli scatti fotografici e nella registrazione dei video.

Scatti fotografici con il Galaxy S20 Plus: i pro e i contro

Negli scatti fotografici questi sono i punti forti dello smartphone:

Esposizione accurata, anche in condizioni di scarsa luminosità;

Ampia gamma dinamica;

Colore vivido e piacevole:

Buoni dettagli nelle immagini esterne:

Eccellente fotocamera ultra angolare;

Ci sono però questi problemi:

Rumore visibile, specialmente all’interno e in condizioni di scarsa luminosità;

Artefatti di squillo, aliasing e spostamento del ciano;

Dettagli bassi con zoom a lungo raggio;

Sottoesposizione di notte in modalità senza flash.

Registrazione video con S20 Plus: i pro e i contro

Durante la registrazione dei video i pro sono questi:

Esposizione del target accurata nella maggior parte delle condizioni;

Colore vivido e piacevole all’aperto;

Autofocus veloce e affidabile;

Buona resa delle trame.

Si presentano invece queste mancanze:

Rumore visibile all’interno e in condizioni di scarsa luminosità;

Gamma dinamica leggermente limitata;

La stabilizzazione potrebbe essere migliorata;

Squilli visibili e artefatti di Judder.

Tutti coloro che vogliono approfondire e avere maggiori dettagli, potete leggervi la recensione completa su DxOMark.