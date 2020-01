Samsung Galaxy S20 Plus (S11) le prime immagini dal vivo

Svelate alcune immagini dal vivo che riprendono il Samsung Galaxy S20 Plus (S11 Plus): ecco cosa possiamo notare dal punto di vista del design.

Sappiamo che in data 11 febbraio 2020 Samsung presenterà tramite il proprio evento Unpacked 2020 i nuovi dispositivi della gamma Galaxy S20 (ex S11) e il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Fold 2 (Bloom).

Dopo alcuni rumors che affermavano che Samsung avrebbe utilizzato il nome S20 (per celebrare il nuovo decennio) e non Galaxy S11, oggi ne abbiamo un ulteriore conferma con le prime immagini dal vivo del Galaxy S20 Plus.

Immagini dal vivo del Samsung Galaxy S20 Plus: ecco cosa possiamo notare

Da queste prime immagini dal vivo del S20 Plus, possiamo notare la presenza di alcuni dettagli già mostrati in passato con alcune immagini render 3D (dei modelli S11).

Display e scocca frontale

Per prima cosa frontalmente è presente sempre il forellino nel display, posizionato in alto al centro, che contiene la fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

Il lavoro di ottimizzazione del design da parte di Samsung lo possiamo notare nei bordi intorno al display, più sottili rispetto alla generazione passata e più omogenei tra di loro.

Il bordo superiore infatti sembra essere abbastanza sottile quasi al livello dei bordi laterali, mentre il bordo inferiore rimane quello più spesso ad occhio nudo.

Secondo i rumors il display Super Amoled del modello S20 Plus dovrebbe avere dimensioni pari a 6.7 pollici di diagonale, risoluzione nativa QHD+ (3200 x 1440 pixel), formato 20:9 e un refresh rate a 120hz.

Scocca posteriore: 5 sensori fotografici

Ma è quando voltiamo lo smartphone, la scocca posteriore, che notiamo un cambiamento di design interessante.

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Plus infatti implementa un modulo fotografico rettangolare posizionato in alto a sinistra della scocca posteriore con ben 5 sensori fotografici e un flash LED.

Dovrebbe essere presente il nuovo sensore fotografico da 108MP (ma alcuni rumors indicano la sua presenza solo nel modello S20 Ultra), un nuovo teleobiettivo da ben 48MP (zoom ibrido 100X? ma solo sul modello Ultra?), un sensore grandangolare, un sensore per le macro e un sensore TOF per lo scanning 3D.

C’è da notare che nelle immagini è difficile individuare la presenza del classico jack da 3.5 mm, quindi non sappiamo se i nuovi S20 lo utilizzeranno o meno.

Altri dettagli hardware

Continuando con i rumors il Galaxy S20 Plus dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che dovrebbe supportare anche un ricarica rapida via cavo fino a 45W.

Tutti i modelli S20 avranno la connettività 5G, e quindi dovrebbero utilizzare il chipset Snapdragon 865 o Exynos 990 a seconda del mercato (USA i primi, Europa i secondi).

Considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Immagini