Samsung Galaxy S20, S20 Plus, 20 Ultra 5G i prezzi per l’Europa (rumors)

Questi sarebbero i prezzi di riferimento in Europa per i prossimi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra 5G; c’è pure il Galaxy Z Flip.

Quanto potrebbero costare tutti i nuovi smartphone top di gamma che Samsung presenterà ufficialmente in data 11 febbraio 2020?

Oggi l’attendibile informatore Max Weinbach tramite il suo account twitter, ha fornito in linea di massima quali saranno i prezzi di riferimento in Euro per questi smartphone.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra 5G: questi i prezzi di riferimento per l’Europa

Tutti i prezzi indicati sono per i modelli con connettività 5G, quindi quelli che dovrebbero arrivare ufficialmente anche in Italia, e non per i modelli con sola connettività 4G.

Oltre al prezzo dei Galaxy S20, Max ha parlato pure del prossimo smartphone pieghevole Ex Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom che si dovrebbe chiamare Galaxy Z Flip, indicandone il prezzo in euro.

Partiamo comunque con la versione meno costosa della gamma S20: il Galaxy S20.

Il Samsung Galaxy S20 5G dovrebbe debuttare nel mercato europeo con un prezzo che dovrebbe variare dai 900 ai 1000 euro.

Passando al livello successivo, troviamo il Galaxy S20 Plus 5G che secondo l’informatore dovrebbe avere un prezzo di riferimento tra i 1050 e 1100 Euro.

Infine per chi vuole il meglio del meglio che Samsung offrirà ad inizio 2020, ovvero il modello Galaxy S20 Ultra 5G, il prezzo dovrebbe salire fino a 1300 euro.

Se pensiamo che il Galaxy S10 5G ha debuttato sul mercato italiano al prezzo di 1279 Euro a giugno 2019, possiamo notare che i prezzi dei prossimi smartphone 5G di Samsung sono più abbordabili.

Infine le ultime informazioni sul prezzo del prossimo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip (anche lui si presuppone nella versione 5G).

Molti parlavano di un dispositivo più economico rispetto al Galaxy Fold (2050 euro in Italia), e questo sembra essere vero: il prezzo infatti dovrebbe aggirarsi intorno ai 1400 euro.

Fonte: Via Twitter