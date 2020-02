Samsung Galaxy S20 Ultra con solo connettività 4G LTE? Forse

Primi indizi suggeriscono che Samsung stia lavorando ad una versione con connettività LTE 4G per il Galaxy S20 Ultra: i dettagli svelati al momento.

Chi conosce abbastanza bene la nuova gamma Galaxy S20, sa che solo due modelli vengono venduti in varianti con il solo supporto alla connettività LTE 4G.

Samsung Galaxy S20 Ultra in versione solo LTE 4G? I primi dettagli indicano una possibilità

Infatti il Samsung Galaxy S20 Ultra al momento è l’unico dei tre dispositivi prenotabili che non possiede una variante con il supporto alla sola connettività LTE 4G.

Sembra però che questa soluzione non sarà una scelta definitiva da parte dell’azienda coreana.

Sul web si sono infatti diffuse alcune informazioni che indicano la possibilità della commercializzazione futura di modello S20 Ultra con sola connettività LTE 4G.

A distanza di pochi giorni dall’annuncio dei nuovi smartphone, è comparso sul sito ufficiale di Samsung Indonesia una sezione, piuttosto chiara, sulla presenza di un Galaxy S20 Ultra LTE.

Questo logo indica piuttosto chiaramente che questa versione S20 Ultra supporta unicamente la connettività LTE 4G e non ha un modem per il 5G.

Molto probabilmente la versione LTE del 20 Ultra sarà commercializzata solamente in quei paesi dove la diffusione del 5G non è ancora iniziata o comunque non sarà disponibile a breve.

Bisognerà però vedere se la versione LTE avrà un hardware differente in alcuni suoi aspetti rispetto alla versione Ultra 5G, o semplicemente il telefono resterà lo stesso ma con la connettività 5G disabilitata.

Per adesso non ci resta che aspettare una conferma ufficiale da parte di Samsung.