Samsung Galaxy S20 Ultra ufficiale con camera da 108MP: prezzo (Italia) e caratteristiche

Samsung Galaxy 20 Ultra è stato ufficializzato all’evento UnPacked 2020: nuova fotocamera principale da 108MP, teleobiettivo da 48MP e nuovo display a 120hz.

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra si presenta come il meglio che attualmente Samsung è capace di produrre, un buon passo in avanti rispetto alla generazione precedente anche se ad un prezzo non molto economico.

Ma vediamo più nel dettaglio tutte le principali caratteristiche hardware di questo dispositivo.

Samsung Galaxy S20 Ultra: le principali caratteristiche da conoscere

Multimedialità: tante novità!

Il comparto multimediale si aggiorna con l’introduzione della nuova fotocamera principale con sensore da 108MP, tecnologia Pixel Binning 9-1 che permette di scattare foto da 12MP di altissima qualità.

Le immagini da 12MP vengono scattate con grandezza pixel 2.4µm, un nuovo importante standard per scattare foto di alta qualità in condizioni di poca luminosità.

La camera da 108MP gode poi della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e di un apertura lenti di da f/1.8.

Il Galaxy S20 Ultra è capace di registrare video in formato 8K e utilizza un nuovo sistema di stabilizzazione chiamato “Super Steady 2.0” che secondo Samsung consentirebbe di raggiungere livelli professionali da film.

La camera principale è poi abbinata ad un altro importante sensore fotografico, un teleobiettivo con periscopio da 48MP che supporta anche lui la tecnologia Pixel Binning, in questo caso 4-1, per scattare foto da 12MP.

Samsung afferma che questo teleobiettivo permette zoom ottici 10X e ben 100X zoom Ibridi (Ottico + Digitale).

Anche la camera da 48MP gode della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Troviamo poi un terzo sensore, una fotocamera ultrangolare da 12MP e un quarto sensore chiamato DepthVision.

Lato software, viene introdotta la nuova funzionalità Single Take che permette di scattare una foto con tutte le fotocamere contemporaneamente, e sfrutta l’intelligenza artificiale per consigliare all’utente la scelta dello scatto migliore da conservare.

Per gli amanti degli scatti Selfie, il Galaxy S20 Ultra monta un nuovo sensore fotografico da ben 40MP che supporta pure lui il Pixel Binning 4-1 che permette di scattare foto da 10MP di alta qualità.

Si possono infatti ottenere selfie con grandezza pixel da 1,4 µm.

Processore e memoria

All’interno dello smartphone troviamo poi il nuovo chipset Snadpragon 865 per il mercato americano, mentre per quello Italiano (Europa) è presente il chipset Exynos 990.

Il Chipset Exynos 990 è un Octa-Core prodotto a 7nm con GPU Mali G77 MP11.

L’Exynos 990 viene affiancato da 12-16GB di memoria ram LPDDR5 e fino a 512GB di memoria interna (si parte da 128GB per la versione base).

Di fatto il Galaxy S20 Ultra è il primo smartphone al mondo a montare fino a 16GB di ram!

La memoria interna è comunque espandibile data la presenza dello slot per microSD fino a 1TB.

Connettività

Il telefono supporta nativamente la connettività 5G, il nuovo standard Wifi 6 dual band, il Bluetooth 5.0, ha il chipset NFC, la radio FM e la porta USB Type C 3.2.

Display: l’era dei 120Hz

Altra interessante novità riguarda il Display.

Si tratta di un unità da 6.9 pollici di diagonale, con tecnologia Dynamic AMOLED, che supporta nativamente l’HDR10+ e ha una risoluzione QHD+ (1440P+).

Rispetto ai modelli della generazione precedente, il nuovo panello supporta il refresh rate fino a 120Hz e una frequenza di rilevamento del tocco di 240Hz.

Dietro allo schermo troviamo lo scanner per le impronte digitali che mantiene la più recente tecnologia ad ultra suoni.

Batteria: potenziata e ricarica rapida più veloce

Samsung ha implementato poi una batteria da ben 5000 mAh che adesso supporta una ricarica rapida via cavo fino a 45W, e una ricarica Wireless fino a 15W.

Da dire però che nella scatola di vendita l’utente troverà solo un caricabatteria da 25W, quindi il caricabatteria da 45W sarà venduto separatamente come accessorio.

Dimensioni e design

Il Galaxy S20 Ultra ha dimensioni pari a 166.9 x 76.0 x 8.8mm con un peso complessivo di 220 grammi, rifiniture in vetro posteriore sulla scocca in metallo.

Sarà disponibile alla vendita in due colorazioni: grigio e nero.

Sistema operativo

Come sistema operativo il telefono esce con Android 10 che è ovviamente personalizzato da Samsung con l’interfaccia One Ui 2.0.

Prezzo e disponibilità in Italia del Galaxy S20 Ultra

Per quanto riguarda il prezzo di vendita ufficiale in Italia, il modello S20 Ultra è attualmente disponibile alla prenotazione sul sito ufficiale di Samsung a partire da 1379 euro per la versione base (128GB di rom e 12GB di ram).

Sfortunatamente la versione da 256GB sembra che non verrà commercializzata in Italia, e la versione da 512GB di rom e 16GB di ram non è ancora disponibile alla prenotazione.

Chi prenota il Galaxy S20 Ultra entro l’8 marzo 2020 riceverà in regalo le nuove Galaxy Buds+ che sulla carta hanno un valore commerciale di circa 170 euro.