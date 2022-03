Samsung Galaxy S21 5G 8-128GB prezzo 569 euro (no coupon): garanzia e spedizione Italia

In offerta senza coupon con prezzo a 569 euro il Samsung Galaxy S21 5G 8-128GB in tre colori diversi: spedizione e garanzia Italia inclusa.

Vi segnaliamo un offerta con garanzia e spedizione Italia per la versione Galaxy S21 5G con prezzi che si avvicinano molto ai loro minimi storici (che fu 519 euro nel giorno pre-presentazione Galaxy S22).

Samsung Galaxy S21 5G ecco dove acquistarlo senza coupon e garanzia Italia al prezzo di 569,99 euro

Non conoscete in dettaglio i Galaxy S21 5G? Ecco un riassunto delle loro caratteristiche hardware.

Di fatto potete acquistare il Samsung Galaxy S21 5G, vari colori, con prezzo a 569,99 euro (IVA e spedizione inclusa) e seguendo questi link:

Colore Bianco : https://ebay.us/zkH5EQ

: https://ebay.us/zkH5EQ Colore Nero : https://ebay.us/Ay7eY5

: https://ebay.us/Ay7eY5 Colore Rosa: https://ebay.us/BobbXx.

Di fatto potete risparmiare 110 euro rispetto al prezzo praticato attualmente dal Samsung Store, pari a 679 euro in promo.

Tutti gli smartphone qua elencati sono NO Brand, ovvero non sono personalizzati in alcun modo da un operatore telefonico.

Il numero dei pezzi disponibile alla vendita è limitato, inoltre i prezzi potrebbero variare con il tempo!

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia Italia

Tutti i dispositivi sono spediti da magazzino Italia, la garanzia ovviamente è italiana e garantita dal rivenditore per 2 anni.

Il cliente ha disposizione pure 30 giorni per il rimborso/reso, ed è il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.

Gli smartphone hanno spedizione con corriere e consegna rapida in 3-5 giorni lavorativi dal momento del pagamento dell’ordine, compreso il preparamento del pacco.