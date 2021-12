Samsung Galaxy S21 prezzo da 679 euro con Galaxy Watch4 classic 42mm in regalo (coupon)

In offerta coupon con prezzo da 679 euro il Samsung Galaxy S21 5G e Galaxy Watch4 Classic 42mm in regalo, spedizione e garanzia Italia ufficiale inclusa.

Vi segnaliamo un offerta con garanzia e spedizione Samsung Italia per il modello Galaxy S21 5G 8-128GB che comprende nel prezzo pure il Galaxy Watch4 Classic 42mm del valore di listino di 369 euro!

Gamma Samsung Galaxy S21 5Gcon Galaxy Watch4 Classic 42mm in Regalo: ecco dove acquistarlo con coupon e garanzia Italia ufficiale

Non conoscete in dettaglio i Galaxy S21 5G? Ecco un riassunto delle sue caratteristiche hardware.

Potete acquistare il Samsung Galaxy S21 5G, vari colori, con prezzo da 679 euro (spedizione inclusa) con il Galaxy Watch4 Classic 42 mm in regalo utilizzando il codice coupon GALAXYS200 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Samsung Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Il codice coupon GALAXYS200 è valido pure per il modello S21 Plus, con Galaxy Watch4 Classic 42mm in regalo.

Invece per il Samsung Galaxy S21 Ultra è valido il codice coupon GALAXYULTRA180, per 180 euro di sconto, sempre con Galaxy Watch4 Classic 42mm in regalo.

La promo in questione, ovvero quella che include il Galaxy Watch4 Classic 42 mm in regalo, è valida fino al 3 gennaio 2021 salvo esaurimento scorte di uno o dell’altro prodotto (Controllate la disponibilità).

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o seguire il canale offerte su TELEGRAM in modo da aggiornavi sui più recenti sconti su altri dispositivi Samsung etc.

Come riscattare il Galaxy Watch4 Classic 42mm in regalo dopo l’acquisto del Galaxy S21?

Per riscattare il Galaxy Watch4 Classic 42mm dovete procedere alla registrazione dello smartphone acquistato sul sito ufficiale Samsung Members entro il 24 gennaio 2022 e fornire le informazioni del caso: vi sarà spedito gratuitamente l’oggetto a casa.

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia.

Tutti i dispositivi sono spediti da Samsung Italia, la garanzia ovviamente è quella ufficiale di Samsung valida per 2 anni con tutti i benefici del caso.

Gli smartphone hanno spedizione con corriere e consegna rapida in 2-3 giorni lavorativi dal momento del pagamento dell’ordine, compreso il preparamento del pacco.