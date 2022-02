Galaxy S21 (Plus) 5G prezzo da 519 euro con coupon: garanzia e spedizione Samsung Italia

In offerta coupon con prezzo da 519 euro parte la gamma Galaxy S21, S21 Plus: spedizione e garanzia Samsung Italia ufficiale inclusa.

Dato che i Galaxy S22 arriveranno domani 9 febbraio 2022, vi segnaliamo un offerta con garanzia e spedizione Samsung Italia per la versione Galaxy S21 5G e per la sua variante S21 Plus, al momento con prezzi al loro minimi storici!

Samsung Galaxy S21 e S21 Plus 5G ecco dove acquistarlo con coupon e garanzia Italia ufficiale: prezzo da 519 euro

Non conoscete in dettaglio i Galaxy S21 e S21 Plus 5G? Ecco un riassunto delle loro caratteristiche hardware.

Di fatto potete acquistare il Samsung Galaxy S21 5G, vari colori, con prezzo da 519 euro (IVA e spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon GALAXYS130 e seguendo questo LINK.

Invece i Galaxy S21 Plus 5G, vari colori, si possono acquistare da 599 euro (IVA e spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon GALAXYS200 e seguendo il precedente LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Samsung Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Potete pagare pure con rate (30 mensilità) senza interessi (TAEG zero), con PayPal (dilazionato in 3 rate senza interessi) eccetera: tutto gestito direttamente dal sito Samsung Italia.

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia Samsung Italia

Tutti i dispositivi sono spediti da Samsung Italia, la garanzia ovviamente è quella ufficiale di Samsung valida per 2 anni con tutti i benefici del caso.

Il cliente ha disposizione pure 14 giorni per il rimborso, con spese di restituzione a carico di Samsung.

Gli smartphone hanno spedizione con corriere e consegna rapida in 2-3 giorni lavorativi dal momento del pagamento dell’ordine, compreso il preparamento del pacco.