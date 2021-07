Samsung Galaxy S21 5G 8-256GB prezzo 689 euro spedito e garanzia Italia (coupon)

In offerta al prezzo di 689,99 euro grazia ad un coupon il Samsung Galaxy S21 5G con 8GB di ram e 256GB di memoria interna: spedizione e garanzia Italia inclusa.

Vi segnaliamo un offerta con garanzia e spedizione Italia per il modello Galaxy S21 5G 8-256GB, che vi ricordo nel nostro paese ha un prezzo di listino ufficiale di 929 euro (store Samsung).

Samsung Galaxy S21 5G 8-256GB: ecco dove acquistarlo con uno sconto di 240 euro sul prezzo di listino.

Non conoscete in dettaglio il Galaxy S21 5G? Ecco un riassunto delle sue caratteristiche hardware.

Potete acquistare il Samsung Galaxy S21 5G 8GB di ram e 256GB di rom nero No BRAND al prezzo di 689,99 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon PITSMART21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/1s2tF8.

Alle medesime condizioni per il colore viola seguite questo LINK https://ebay.us/FtKTt9, per il colore bianco questo LINK https://ebay.us/oHP5MA

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia, la pagina prima del pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Vi ricordo che sono disponibili solo pochi pezzi, e il coupon ha validità fino all’8 agosto 2021.

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia e cosa vuol dire No Brand?

Tutti i dispositivi sono spediti da Italia, e il rivenditore afferma che la garanzia è quella Europa/Italia ufficiale di Samsung valida per 2 anni anche presso lo stesso rivenditore (emette fattura o scontrino con Partiva IVA Italia).

Inoltre l’acquirente ha 30 giorni per il rimborso (ripensamento), e il venditore paga le spese di restituzione.

Gli smartphone hanno la spedizione con consegna rapida in 2-3 giorni lavorativi dal momento del pagamento dell’ordine (controllate sempre la data di presunta consegna!)

Tutti gli S21 5G venduti sono NO Brand, ovvero non sono personalizzati in alcune parti del software da un operatore telefonico (TIM, Vodafone, WindTre etc).