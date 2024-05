Samsung Galaxy S21 aggiornamento ONE UI 6.1 iniziato

La serie Galaxy S21 di Samsung ha iniziato ad aggiornarsi alla versione software ONE UI 6.1 con l’introduzione di alcune funzionalità presenti in GALAXY AI: i dettagli.

Se possedete uno smartphone della serie S21 molto probabilmente nei prossimi giorni riceverete una notifica di aggiornamento.

Samsung infatti ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 6.1 basato su Android 14 su questi smartphone.

Samsung Galaxy S21 con l’aggiornamento ONE UI 6.1 arriva pure la GALAXY AI (limitata però)

Il nuovo aggiornamento firmware scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) è di circa 3GB e per il momento ha iniziato la sua diffusione in Corea del Sud.

Potrebbero quindi volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Galaxy S21 (quindi quelli venduti pure in Italia) ricevano la notifica di aggiornamento; va comunque sottolineato che tale aggiornamento non fa riferimento ai Galaxy S21 FE.

Per adesso quindi vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi consigliamo di:

effettuar un eventuale backup dei dati (almeno quelli più importanti) salvati sul vostro S22 liberare spazio nella memoria interna se necessario (liberi almeno 4-5GB) iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware OTA solo se la batteri ha almeno un’autonomia del 50%.

Ma quali sono le novità più interessanti che i possessori di un serie S21 noteranno con la ONE UI 6.1?

Beh sicuramente saranno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che hanno fatto il loro debutto con la GALAXY AI.

Va però fin da subito detto che le funzionalità GALAXY AI sui modelli S21 saranno limitate a causa delle caratteristiche hardware di questi smartphone.

Infatti troverete solo due funzioni basate sull’AI: Cerchia per cercare e Magic Rewrite.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon