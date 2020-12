Samsung Galaxy S21: ecco le immagini ufficiali nei quattro colori disponibili

Ecco finalmente i render ufficiali del Samsung Galaxy S21 che svelano il design e i colori del prossimo top di gamma dell’azienda coreana (il meno costoso della serie S21).

Da qualche settimana sul web si sono succeduti una serie di rumors sul dispositivi della gamma Galaxy S21, tra cui alcune immagini render 3D non ancora ufficiali.

Samsung Galaxy S21 si mostra in immagini ufficiali nelle quattro varianti di colore disponibili

Oggi abbiamo finalmente informazioni ufficiali e concrete per quanto riguarda il design del modello S21, il dispositivo base dei prossimi top di gamma di Samsung.

Le immagini “ufficiali” sono state diffuse dal sito tedesco WinFuture.de che mostrano il design nei quattro colori disponibili alla vendita.

Queste nuove immagini ci svelano una piccola novità rispetto ai passati rumors: i colori a due tonalità della scocca posteriore.

Infatti il modulo fotografico posteriore potrà avere una rifinitura in un colore diverso rispetto a quella del resto della scocca.

Abbiamo infatti la variante con scocca color viola e modulo fotografico color rosa oro (quella con il distacco di colore più evidente), oppure scocca bianca con modulo fotografico color argento.

Ci saranno poi variante con colore a tinta unita, come il rosa e il grigio dove scocca e modulo fotografico non si differenzieranno.

Il design che viene mostrato da queste immagini ufficiali del Galaxy S21 dovrebbe essere quasi identico per la variante S21 Plus.

Di fatto l’S21 Plus si differenzierà dal S21 base solamente per la grandezza del display e per il fatto che avrà un bordo con rifinitura in vetro invece che in plastica per il modulo fotografico.

Vi ricordo infine che l’annuncio della gamma S21 è previsto per inizio gennaio 2021: ormai si parla di un evento mediatico che sarà presieduto da Samsung in data 14 gennaio 2020.

Fonte: Immagini