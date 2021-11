Samsung Galaxy S21 FE 5G le immagini pubblicitarie ufficiali svelano il design definitivo

Questo sarà quasi sicuramente il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy S21 FE 5G che arriverà sui mercati a gennaio 2022: ecco le immagini pubblicitarie.

Ci sono elevate possibilità che ad inizio gennaio 2022 Samsung finalmente decida di lanciare sul mercato il successore dell’attuale Galaxy S20 FE: il Galaxy S21 FE 5G.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: designi ufficiale ormai del tutto svelato

Su questo smartphone si sono succeduti vari rumors nelle ultime settimane, e oggi sul web si sono diffuse alcune immagini pubblicitarie ufficiali che ne mostrano il design.

Possiamo affermare con elevata probabilità che questo sarà il design definitivo e ufficiale del S21 FE 5G.

Le immagini mostrano i quattro colori disponibili: nero, verde oliva, bianco e viola chiaro.

Viene confermato il design in stile Galaxy S21 con la tripla fotocamera posteriore in alto a sinistra incastonata nella scocca posteriore, il forellino in alto al centro nel display per la camera selfie.

I bordi sembrano essere arrotondati e piuttosto sottili, anche se non del tutto simmetrici: la parte inferiore rimane quella più spessa.

Lato specifiche hardware vengono confermate le seguenti caratteristiche:

Display Amoled da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Scanner per le impronte digitali sotto il display;

Chipset Exynos 2100 o Snapdragon 888 a seconda del mercato di riferimento;

almeno 6GB di ram

Fotocamera principale da 64MP + Grandangolare + Sensore di prossimità;

Fotocamera selfie da 32MP

Batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W.

Ovviamente considerato che mancano ancora un paio di mesi all’uscita sul mercato dello samrtphone, e non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere le informazioni tecniche con il dovuto distacco emotivo.

