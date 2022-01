Samsung Galaxy S21 FE 5G ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche principali

Ufficializzato oggi e già disponibile per il mercato italiano il nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G: prezzo in Italia e principali caratteristiche hardware.

Ne avevamo sentito parlare da mesi, e dopo la bellezza di due rinvii a causa della costante carenza di chipset durante il 2021, il Samsung Galaxy S21 FE 5G è stato finalmente annunciato.

Samsung Galaxy S21 FE 5G prezzo e caratteristiche principali

Prezzo e disponibilità in Italia

Il Galaxy S21 FE 5G è già disponibile in Italia ad un prezzo di listino pari a 769 euro per la versione 6-128GB e di 839 euro per la versione 8-256GB nei colori, Graphite, Lavender, Olive e White nel nostro paese

Display e Design

Lo smartphone ha dimensioni pari a 155.7 x 74.5 x x 7.9mm per un peso complessivo di 177 grammi.

La scocca posteriore ha rifinitura in plastica (Glastic) mentre i bordi sono rifiniti in metallo per conferirli un aspetto più premium.

Importante ricordare che lo smartphone è certificato IP68, quindi resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Il display Dynamic AMOLED 2X, piatto, ha dimensioni pari a 6.4 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

La frequenza di campionamento del tocco è di 240Hz.

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali con tecnologia ultrasonica.

Processore e memoria

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare il chipset Snapdragon 888 abbinato come già accennato a 6-8GB di ram (LPDDR5) e 128-256GB di memoria interna UFS 3.x

Multimedialità

La fotocamera anteriore per selfie è posizionata nel forellino in alto al centro del display.

E’ un sensore da 32MP con apertura lenti f/2.2

Sulla scocca posteriore in alto a sinistra troviamo il modulo fotografico che contiene tre camere:

Primaria da 12MP f/1.8, Dual Pixel AF, OIS

Ultra-grandangolare: 12MP f/2.2, 123° FoV

Teleobiettivo: 8MP f/2.4, zoom ottico 3x, zoom spaziale 30x, OIS.

Lato software camera troviamo:

la modalità notturna che combina 14 scatti in un unica foto per migliorare la qualità e catturare più luce possibile;

la ripresa multi-camera che permette di registrare video con ripresa frontale selfie e registrazione normale contemporaneamente;

AI face restoration: utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le trame delle sopracciglia e delle labbra;

Object Eraser: permette di eliminare gli oggetti non utili nelle vostre foto.

Dal punto di vista audio abbiamo gli altoparlanti stereo e il supporto al Dolby Atmos.

Connettività

La connettività del Galaxy S21 FE 5G ovviamente è piuttosto completa:

Connessione 5G Sub6/mmWave 5G

Connessione 4G LTE

Wi-Fi dual band (2,4 GHz + 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6)

Bluetooth 5.x

Chipset NFC

Porta USB Type C

GPS etc

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna non rimovibile da 4.500 mAh.

E’ previsto il supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W, la ricarica wireless fino a 15W e la ricarica wireless inversa

Come sistema operativo lo smartphone esce nativamente sul mercato con Android 12 e interfaccia personalizzata ONE UI 4.0.

Essendo uno smartphone top di gamma, godrà di 3 anni di aggiornamenti software e almeno quattro anni di aggiornamenti a livello di sicurezza.