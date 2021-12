Samsung Galaxy S21 FE colori e prezzo in Europa svelato: i dettagli

Questi sono i colori e il prezzo di vendita ufficioso del Samsung Galaxy S21 FE che sarà commercializzato in Europa: ecco i dettagli da conoscere.

Dopo mesi di rinvii da parte di Samsung, finalmente sembra proprio che il Galaxy S21 Fe sia effettivamente vicino alla commercializzazione ufficiale.

Lo smartphone dovrebbe arrivare poco più di un mese prima del lancio ufficiali dei prossimi Galaxy S22, quindi probabilmente a fine gennaio 2021.

Samsung Galaxy S21 FE conferme sui colori e i prezzi di vendita in Europa nelle due varianti di memoria

Sul web sino già diffuse molte informazioni tecniche su questo smartphone, ma oggi il sito tedesco WinFuture.de ha rilasciato alcune informazioni ufficiose sul prezzo e sui colori disponibili alla vendita in Europa.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe uscire almeno in quattro colori: quelli standard come il bianco e il nero, e quelli più appariscenti come il viola chiaro e il verde oliva chiaro.

Dal punto di vista invece delle varianti sul mercato europeo arriveranno due versioni di memoria.

La prima, la più economica, sarà la variante con 8GB di ram e 128GB di memoria interna che dovrebbe essere proposto a 649 euro di listino.

Invece la versione più costosa sarà quella con 8GB di ram e 256GB di memoria interna che avrà un prezzo più elevato di 50 euro, quindi 699 euro.

C’è da sottolineare che questi prezzi riguardano il mercato generale Europa, ma in Italia il prezzo potrebbe essere più elevato di 20-40 euro a causa delle tasse più elevate.

Aspettatevi quindi un possibile prezzo di listino di 679-729 euro per il nostro paese.

Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, e queste sono solo supposizioni.

Per questo vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via