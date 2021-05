Samsung Galaxy S21 FE con Snapdragon 888: conferme da Geekbench

Nel database di GeekBench è comparso il Samsung Galaxy S21 FE, confermando la presenza del chipset Snapdragon 888: alcuni dettagli.

Sappiamo da precedenti rumors che il Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) inizierà la produzione di massa entro la fine dell’estate e inizierà molto probabilmente la commercializzazione quest’autunno.

Samsung Galaxy S21 FE è comparso su GeekBench: utilizza il chipset Snapdragon 888

Oggi grazie al database di Geekbench abbiamo nuove conferme sull’hardware principale del telefono.

Da quello che è trapelato il modello S21 FE, seriale SM-G990B, utilizzerà come chipset lo Snadpragon 888.

Allo Snapdragon 888 verranno affiancati almeno 6GB di ram (questa dovrebbe essere la versione base), e come sistema operativo ci sarà nativamente Android 11.

Per i più curiosi lo smartphone su GeekBench 5.4.1 ha ottenuto un punteggio in modalità single-core di 381 punti e in modalità multi core di 1917 punti.

Ovviamente si tratta sicuramente di un prototipo, quindi i valori vanno prese con le pinze.

Dai precedenti rumors sappiamo che il Galaxy S21 FE monterà molto probabilmente un display Amoled piatto da 6.4 pollici di diagonale, ma in risoluzione FHD+ e non QHD+ come i fratelli maggiori della serie S21.

Dovrebbe avere dimensioni pari a 155.7 x 74.5 x 7.9mm e arrivare in diverse colorazioni: almeno 4-6.

Sappiamo da alcune immagini render precedenti, che esteticamente l’S21 FE avrà un modulo fotografico più sporgente dato che quest’ultimo non sarà integrato nella scocca posteriore come i fratelli maggiori della gamma S21.

Si prevedono 3 sensori fotografici posteriori, ma al momento non ci sono dettagli concreti su quest’ultimi.

La fotocamera anteriore sarà posizionata nel classico forellino in alto al centro presente ormai nel design de più recenti smartphone dell’azienda coreana.

Aspettiamoci altri dettagli nelle prossime settimane, considerato che il telefono potrebbe fare il suo debutto a settembre.