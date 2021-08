Samsung Galaxy S21 FE ecco il design definitivo in un video render 3D a 360 gradi

Il prossimo Samsung Galaxy S21 FE si mostra in un video render a 360 gradi: il design ormai è stato del tutto svelato.

Sappiamo che Samsung sta lavorando per il lascio del successore dell’attuale Galaxy S20 FE, smartphone che ha ottenuto un ottimo successo commerciale.

Samsung Galaxy S21 FE si mostra in un video render 3D a 360 gradi: ecco il design definitivo

Le attese sono sicuramente alte, ma l’azienda coreana pare non voglia fare passi azzardati con il suo prossimo Galaxy S21 Fe, rinunciando ad innovare il design.

Quest’ultimo infatti è stato mostrato in un recedente video render 3D a 360 gradi (se non riuscite a visualizzarlo passate alla modalità desktop):

Come potete vedere voi stessi il Galaxy S21 FE mantiene il design tipico dei recenti smartphone di Samsung, con fotocamera anteriore nel forellino in alto al centro, e modulo fotografico rettangolare in alto a sinistra della scocca posteriore.

Lo smartphone sulla carta dovrebbe arrivare almeno in queste colorazioni: bianco, verde, grigio, viola e blu.

Sulla base delle ultime informazioni tecniche che sono trapelate sul web, il modello S21 FE dovrebbe avere:

Display Super Amoled da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Chipset Snapdragon 888 o Exynos 2100;

6/8GB di ram

128/256GB di memoria interna;

Fotocamera principale da 32MP, Ultra grandangolare da 12MP, teleobiettivo da 8MP;

Batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W.

Si pensa che lo smartphone sarà annunciato da Samsung a fine settembre o inizio ottobre di quest’anno.

Ovviamente, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via