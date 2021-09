Samsung Galaxy S21 FE: il manuale utente svela tre mancanze dello smartphone

Analizzando il manuale utente per il Samsung Galaxy S21 FE si possono individuare tre caratteristiche da considerarsi negative per lo smartphone: MicroSD, caricabatteria e jack da 3.5mm.

Ormai sono diverse settimane che sul web si parla dell’arrivo del prossimo Galaxy S21 FE, che secondo gli ultimi rumors dovrebbe fare il suo debutto ufficiale ad ottobre di quest’anno.

Samsung Galaxy S21 FE: il manuale utente svela tre mancanze

Oggi il sito Sammobile ha svelato di aver ottenuto la copia digitale del manuale utente del modello S21 FE 5G, e spulciandolo con attenzione ha notato tre assenze che per alcuni potrebbero essere gravi.

Il primo problema riguarderebbe l’assenza del caricabatteria nella scatola di vendita dello smartphone.

Di fatto, salvo cambiamenti per specifici mercati, se volete ricaricare la batteria da 4500 mAh del S21 FE 5G dovrete munirvi di un caricabatterie da almeno 25W (la potenza massima supportata dallo smartphone).

Il secondo problema individuato nel manuale utente sembra essere che il prossimo smartphone di Samsung non avrà lo slot per le microSD: la memoria interna quindi non sarà espandibile.

Questo non dovrebbe preoccupare l’utente medio dato che il telefono sarà venduto nelle varianti di memoria da 128/256GB, ed esistono molti servizi Cloud per il salvataggio dei dati.

Chi invece è abituato a passare i dati da smartphone a smartphone tramite una microSD storcerà un po’ il naso.

Infine il terzo problema, ormai presente in quasi tutti gli smartphone di fascia alta e superiori, è l’assenza del classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Comunque grazie al manuale utente oggi abbiamo alcune conferme sul Galaxy S21 FE 5G:

la presenza del sensore delle impronte digitali sotto il display con tecnologia ad ultrasuoni;

certificazione IP68 (resistente all’acqua e alla sporcizia in generale)

supporto alla ricarica Wireless, la ricarica wireless inversa

è presente la modalità Samsung Dex Wireless;

supportato l’audio Dolby Atmos;

presente Samsung Pay

verrà venduto nelle colorazioni nero, verde, viola e bianco.

